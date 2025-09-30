Arsenal dă lovitura! Cine este jucătorul care tocmai a semnat cu „tunarii”

Fundașul francez William Saliba a semnat un „nou contract pe termen lung” cu Arsenal, a confirmat, marți, clubul din nordul Londrei.

Fundașul central în vârstă de 24 de ani este acum legat de Gunners până în 2030, cu trei ani mai mult decât contractul său anterior, potrivit presei specializate în sport.

”Mă simt ca acasă. Avem o echipă bună, un grup bun, un staff bun. Antrenorul este perfect pentru mine, cred că este cel mai bun loc în care pot fi”, a comentat francezul născut în Bondy, în regiunea Parisului.

Marele fundaș (1,92 m) a fost recrutat în 2019 de Arsenal, care l-a împrumutat inițial la Saint-Etienne, Nice și Marsilia. Din 2022, a devenit titular de neînlocuit și formează una dintre cele mai bune perechi de fundași centrali din Europa alături de Gabriel. „De când s-a alăturat echipei noastre, William a crescut mult, și-a asumat responsabilități și a construit relații solide cu suporterii noștri și cu toți membrii clubului”, a declarat antrenorul Mikel Arteta, referindu-se la un jucător „apreciat de toți jucătorii și de staff, ceea ce spune multe despre personalitatea, angajamentul și atitudinea sa de zi cu zi”.

