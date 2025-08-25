Probleme pentru Arteta. Arsenal își pierde cel mai bun jucător, înainte de meciul cu Liverpool

Atacantul englez Bukayo Saka (Arsenal Londra) s-a accidentat sâmbătă și va lipsi de pe teren timp de aproape patru săptămâni.

Sâmbătă, Bukayo Saka a marcat un gol în victoria obținută de Arsenal Londra, acasă, în fața formației Leeds United. Atacantul englez s-a accidentat însă la coapsă și a fost înlocuit în minutul 53, iar medicii estimează că Saka va absenta de pe teren în jur de patru săptămâni.

El va rata astfel meciul lui Arsenal cu FC Liverpool, dar și meciurile Angliei cu Andorra și Serbia, din calificările pentru Cupa Mondială 2026.

În același meci, cu Leeds United, s-a accidentat la umăr și Martin Ødegaard, căpitanul „tunarilor” fiind incert pentru înfruntarea cu FC Liverpool.

Ads