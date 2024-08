Gasperini recunoaște că Real Madrid a fost superioară în Supercupa Europei

Gian Piero Gasperini, antrenorul echipei Atalanta Bergamo, a recunoscut că Real Madrid a meritat să câştige Supercupa Europei, miercuri seară la Varşovia, însă crede că elevii săi ar fi avut mai multe şanse să intre în posesia trofeului dacă reuşeau să marcheze atunci când au avut o ocazia.

''Meciul de astăzi a avut multe ingrediente, Real Madrid a meritat să câştige. Ceea ce ne rămâne după acest meci este că a fost un moment în care puteam dezechilibra jocul şi nu am făcut-o. Am avut senzaţia că am fi putut pune probleme adversarilor noştri dacă reuşeam să ne exprimăm aşa cum am făcut-o în perioade lungi de joc. Am fost încrezători în această privinţă, dar esenţial era să fim foarte eficienţi şi să putem marca. Dacă am fi reuşit să preluăm conducerea, am fi avut o şansă mai mare. Îmi pare rău că nu am putut să înscriem primii", a declarat Gasperini.

În acest sens, tehnicianul italian a considerat că lovitura de cap a lui Mario Pasalic, care a fost deviată cu succes de portarul madrilen Thibaut Courtois, şi o altă ocazie ulterioară a nigerianului Ademola Lookman le-ar fi putut oferi italienilor acel avantaj: "Am reuşit să facem jocul pe care ne-am dorit să-l facem. Este foarte important să preiei conducerea în meciurile de acest gen. Real Madrid are întotdeauna posibilitatea de a schimba un meci pe care l-am jucat bine până în acel moment".

Pe de altă parte, Gasperini le-a mulţumit fanilor italieni din tribune pentru sprijinul acordat: "Ştim deja că ne urmăresc peste tot în Europa şi ne susţin foarte mult. La un moment dat în acest meci am avut o ocazia să le oferim o bucurie, chiar şi celor neutri. Toată lumea ne-a încurajat, a fost un meci excelent în general, cu un mare public pe un stadion minunat, cu mulţi suporteri. A fost o noapte superbă pentru fotbalul european".

Real Madrid, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, a învins-o cu scorul de 2-0 pe Atalanta Bergamo, câştigătoarea ultimei ediţii a competiţiei Europa League, prin golurile lui Federico Valverde (59) şi Kylian Mbappe (68), intrând în posesia Supercupei Europei pentru a şasea oară în istoria sa, un record.

Ads