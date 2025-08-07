Cei 30 de jucători care se bat pentru Balonul de Aur. Cine sunt favoriții + niciun câștigător anterior pe listă

Numărătoarea inversă a început. În data de 22 septembrie, la Paris, va fi anunțat numele câștigătorului Balonului de Aur 2025. Câștigătorul va fi succesorul mijlocașului spaniol al Manchester City, Rodri. Anul acesta, două nume ies în evidență, Ousmane Dembélé și Lamine Yamal, notează Le Figaro.

La 28 de ani, Dembélé, atacant internațional francez (56 selecții, 7 goluri), a condus Paris Saint-Germain până la cucerirea Ligii Campionilor, după ce a realizat un sezon 2024-25 cu 35 de goluri și 16 pase decisive în 53 de meciuri.

Nu este o surpriză prezența pe lista nominalizaților a principalului său rival, tânărul talent spaniol de 18 ani, Lamine Yamal (18 goluri și 25 pase decisive, 55 meciuri), care a câștigat dubla cupă/campionat cu Barça.

PSG în forță

Printre nominalizați se regăsesc și jucători precum Kylian Mbappé (Franța/Real Madrid), câștigătorul Ghetei de Aur, campionul Angliei Mo Salah (Egipt/Liverpool), campionul mondial Cole Palmer (Anglia/Chelsea) sau vicecampionul Europei Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano). Fără titlu, dar prezent este și golgheterul norvegian Erling Haaland (Manchester City).

Ar fi totuși o adevărată surpriză dacă Dembélé sau Yamal nu ar fi recompensați în 22 septembrie la Théâtre du Châtelet...

Echipa PSG este bine reprezentată la nominalizări: pe lângă „Dembouz”, Achraf Hakimi, Vitinha, Gigio Donnarumma (nominalizat și pentru trofeul Iașin), Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Désiré Doué și João Neves (în cursa pentru trofeul Kopa) sau Khvicha Kvaratskhelia, sosit în ianuarie și care are în palmares titlul de campion al Italiei, pe lângă trofeele câștigate cu Paris-SG, figurează de asemenea pe listă. PSG este clubul cel mai bine reprezentat.

Lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur

Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid), Ousmane Dembélé (Franța/PSG), Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG), Désiré Doué (Franța/PSG), Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano), Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund), Erling Haaland (Norvegia/Manchester City), Viktor Gyökeres (Suedia/Sporting CP), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Harry Kane (Anglia/Bayern München), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG), Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona), Alex McAllister (Argentina/Liverpool), Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano), Scott McTominay (Scoția/Napoli), Kylian Mbappé (Franța/Real Madrid), Nuno Mendes (Portugalia/PSG), João Neves (Portugalia/PSG), Pedri (Spania/FC Barcelona), Cole Palmer (Anglia/Chelsea), Michael Olise (Franța/Bayern München), Raphinha (Brazilia/FC Barcelona), Declan Rice (Anglia/Arsenal), Fabian Ruiz (Spania/PSG), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Vinicius (Brazilia/Real Madrid), Mo Salah (Egipt/Liverpool), Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen), Vitinha (Portugalia/PSG), Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona).

