Când revine pe teren Balonul de Aur? Guardiola are mare nevoie de Rodri

Mijlocașul echipei Manchester City, Rodri, a suferit o accidentare și este puțin probabil să fie „cu adevărat apt” până după pauza internațională din septembrie, a declarat antrenorul Pep Guardiola.

Jucătorul internațional spaniol a petrecut cea mai mare parte a sezonului 2024-25 pe tușă, ca urmare a unei rupturi a ligamentului încrucișat anterior, suferită în septembrie anul trecut.

Câștigătorul Balonului de Aur din 2024 a revenit pe teren când a intrat ca rezervă în penultima etapă a sezonului trecut din Premier League, împotriva lui Bournemouth.

Jucătorul de 29 de ani a făcut parte din lotul lui Guardiola la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, în vara trecută, când City a fost eliminată în optimile de finală de Al-Hilal.

Rodri a intrat ca rezervă în repriza a doua împotriva echipei din Arabia Saudită, dar a ieșit devreme în prelungiri, probabil din cauza unei probleme la inghinali.

„Rodri se simte mai bine, dar a suferit o accidentare gravă în ultimul meci împotriva echipei Al-Hilal”, a declarat Guardiola.

„S-a antrenat mai bine în ultimele zile. Sperăm că, după pauza internațională, va fi în formă maximă”, a declarat Guardiola.

City își începe campania din Premier League la Wolves pe 16 august, apoi joacă împotriva lui Tottenham și Brighton înainte de meciurile internaționale din septembrie.

„Sperăm că în aceste meciuri va putea juca câteva minute, dar important este să nu simtă durere, pentru că nu vrem ca Rodri să fie din nou accidentat. Vom încerca cu disperare să evităm asta”, a adăugat Guardiola.

