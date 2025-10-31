Un super-stadion va organiza finala Champions League din 2028. Doi „coloși” se luptă pentru finala din 2029

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 17:01
321 citiri
PSG a câștigat Liga Campionilor de la Munchen FOTO X Champions League

Stadionul echipei Bayern München va găzdui o altă finală a Ligii Campionilor, în 2028, iar organizarea finalei din 2029 este o competiţie între Stadionul Wembley din Londra şi Stadionul Camp Nou din Barcelona, recent renovat.

UEFA a confirmat vineri lista competitorilor interesaţi din rândul federaţiilor membre, astfel că o finală mult speculată la New York nu va avea loc până cel puţin în 2030.

„Declaraţiile de interes nu sunt obligatorii, iar propunerile finale trebuie depuse împreună cu dosarele de candidatură până la 10 iunie”, a precizat UEFA într-un comunicat.

Munchen a găzduit finala în sezonul trecut, iar Wembley a organizat finala precedentă în 2024. Barcelona nu a mai fost gazda finalei din 1999.

Comitetul Executiv al UEFA urmează să decidă în septembrie anul viitor gazdele finalelor tuturor competiţiilor intercluburi din 2028 şi 2029.

Finala Ligii Campionilor din acest sezon se va disputa pe Puskas Arena din Budapesta, iar finala din 2027 se va disputa pe stadionul echipei Atletico Madrid.

Juventus are un nou antrenor. Fostul selecționer al Italiei are un tatuaj cu sigla lui Napoli
Juventus are un nou antrenor. Fostul selecționer al Italiei are un tatuaj cu sigla lui Napoli
Clubul italian Juventus Torino a anunţat joi că Luciano Spalletti este noul antrenor. Acesta îi succede lui Igor Tudor, care a fost demis luni. Luciano Spalletti (66 de ani) a semnat joi...
Probleme la PSG: jucătorul care a făcut spectacol în finala Champions League s-a accidentat
Probleme la PSG: jucătorul care a făcut spectacol în finala Champions League s-a accidentat
Fotbalistul francez Desire Doue (Paris SG) s-a accidentat miercuri, în timpul meciului cu Lorient, şi va absenta de pe teren timp de câteva săptămâni, a anunţat joi gruparea pariziană....
#fotbal extern, #Bayern Munchen, #champions league , #stiri fotbal
