Scandal la una dintre cele mai importante echipe din Europa, după transferul verii: „Acolo există un talent cum nu a mai fost de 10 ani.”

Joi, 14 August 2025, ora 14:55
Jucătorii lui Bayern

Fostul jucător al echipei Bayern Munchen, Dietmar Hamann, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de politica de transferuri a clubului, în special faţă de sosirea lui Luis Díaz pentru peste 75 de milioane de euro de la Liverpool.

Dietmar Hamann, fost jucător la Bayern Munchen în anii '90, nu este mulţumit de modul în care a fost gestionat transferul lui Luis Díaz de la Liverpool şi a făcut-o în mod clar în coloanele ziarului austriac Heute: "Diaz este un fotbalist foarte bun, dar ceea ce face Bayern nu este un model de afaceri. Să iei un jucător de 28 de ani pentru atâţia bani şi apoi să-i plăteşti un salariu şi mai mare decât câştiga în Anglia? Liverpool sigur se distrează pe tema asta".

Antrenorul Vincent Kompany a fost şi el ironizat de Hamann, care consideră că belgianul nu se bazează suficient pe tineri: "Antrenorul nu-i lasă pe băieţi să joace. Am auzit că acolo există un talent cum nu a mai fost de zece ani", referindu-se la academia bavareză.

Cu câteva zile mai devreme, directorul sportiv al Bayern, Max Eberl, a vorbit pentru publicaţia germană SportBild despre politica sa de transferuri: "Aveam o idee clară despre noua noastră linie ofensivă. De exemplu, dacă îmi imaginez un cvartet cu Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala şi acum Luis Díaz pe teren, avem cu siguranţă una dintre cele mai periculoase linii de atac din Europa".

