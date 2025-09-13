Bayern face legea în Germania: 5-0, în fața unei foste câștigătoare a Ligii Campionilor

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 23:22
84 citiri
Bayern face legea în Germania: 5-0, în fața unei foste câștigătoare a Ligii Campionilor
Jucătorii de la Bayern FOTO Bayern Fanpage

Campioana Germaniei, Bayern Munchen a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-0, de formaţia Hamburger SV, în a treia etapă din Bundesliga.

Bavarezii au turat motoarele încă din start şi după ce Gnabry a deschis scorul, în minutul 3, Aleksandar Pavlović a înscris în minutul 9, din pasa lui Harry Kane. Gnabry a obţinut un penalti şi Kane l-a transformat, în minutul 26, pentru ca în minutul 29 Luis Diaz să stabilească scorul pauzei, 4-0 pentru gazde.

Kane a reuşit dubla cu golul din minutul 62 şi Bayern s-a oprit, învingând cu 5-0 pe Hamburger SV şi făcând nouă puncte din trei partide, punctaj care ajută echipa lui Kompany să fie prima în ierarhia Bundesligii.

Hamburger SV are un singur punct şi este penultima în subsolul clasamentului.

Statuie dezvăluită în fața stadionului lui Bayern. Cine este fotbalistul omagiat
Statuie dezvăluită în fața stadionului lui Bayern. Cine este fotbalistul omagiat
Clubul german Bayern München a dezvelit vineri o statuie a lui Franz Beckenbauer, ca un omagiu adus legendei grupării bavareze şi a fotbalului german. Statuia lui Franz Beckenbauer a fost...
PSV se descurcă fără Dennis Man. Cinci goluri marcate în ultima etapă
PSV se descurcă fără Dennis Man. Cinci goluri marcate în ultima etapă
Echipa olandeză PSV Eindhoven a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, formaţia NEC Nijmegen, în etapa a cincea din campionatul olandez, Eredivisie. Antrenorul Peter Bosz l-a...
#fotbal extern, #Bayern Munchen, #hamburger , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au semnat actele: Maria Sharapova si-a vandut "bijuteria" cu 25 de milioane de euro si se muta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSV se descurcă fără Dennis Man. Cinci goluri marcate în ultima etapă
  2. Bayern face legea în Germania: 5-0, în fața unei foste câștigătoare a Ligii Campionilor
  3. Ianis Hagi a debutat la noua echipă. S-a duelat cu un alt român
  4. Chivu a luat patru goluri de la Juventus, în Derby d’Italia. Inter e pe locul 7, în Serie A
  5. Echipa din România care face show în Liga Campionilor. A doua victorie, în două etape
  6. Meci fabulos la Arad: UTA a revenit de la 0-3 în meciul cu FC Argeș
  7. Șoc în rugby! Cea mai mare națională din lume a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, pe teren propriu
  8. Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
  9. Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”
  10. Îl așteaptă "la cotitură" pe Chivu! Marele antrenor care pândește demiterea românului