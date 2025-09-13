Bayern face legea în Germania: 5-0, în fața unei foste câștigătoare a Ligii Campionilor

Campioana Germaniei, Bayern Munchen a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-0, de formaţia Hamburger SV, în a treia etapă din Bundesliga.

Bavarezii au turat motoarele încă din start şi după ce Gnabry a deschis scorul, în minutul 3, Aleksandar Pavlović a înscris în minutul 9, din pasa lui Harry Kane. Gnabry a obţinut un penalti şi Kane l-a transformat, în minutul 26, pentru ca în minutul 29 Luis Diaz să stabilească scorul pauzei, 4-0 pentru gazde.

Kane a reuşit dubla cu golul din minutul 62 şi Bayern s-a oprit, învingând cu 5-0 pe Hamburger SV şi făcând nouă puncte din trei partide, punctaj care ajută echipa lui Kompany să fie prima în ierarhia Bundesligii.

Hamburger SV are un singur punct şi este penultima în subsolul clasamentului.

