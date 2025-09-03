Decizia instanței în cazul lui Ben Yedder. A doua condamnare, după cea pentru viol

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 19:38
138 citiri
Decizia instanței în cazul lui Ben Yedder. A doua condamnare, după cea pentru viol
Ben Yedder. FOTO: X / @DeadlineDayLive

Fostul internațional francez Wissam Ben Yedder a fost găsit vinovat de violență psihologică împotriva soției sale de către Tribunalul Penal din Nisa. Jucătorul va face apel.

Tribunalul Penal din Nisa a decis! Atacantul francez Wissam Ben Yedder (35 de ani) a fost găsit vinovat de violență psihologică împotriva soției sale, a primit o amendă de 600 de euro și va fi obligat să plătească peste 60.000 de euro soției sale. De asemenea, va fi obligat să finalizeze un curs de prevenire a violenței domestice în următoarele șase luni.

Instanța și-a bazat decizia pe apeluri telefonice în care jucătorul a făcut remarci umilitoare și degradante la adresa soției sale, cu care este în proces de divorț. De asemenea, a menținut-o pe aceasta într-o situație financiară precară. „Este o decizie foarte argumentată și echilibrată, care sper că îl va sensibiliza pe Wissam Ben Yedder”, a declarat Elisabeth Maisondieu-Camus, avocata soției jucătorului. „Clienta mea nu are niciun comentariu de făcut; s-a simțit ascultată de instanță și i s-a recunoscut statutul de victimă.”

La rândul său, avocata fostului internațional francez, Marie Roumiantseva, nu a comentat această decizie, specificând doar că Ben Yedder va face apel.

În 2023, fotbalistul fusese deja condamnat la o pedeapsă de șase luni cu suspendare și o amendă pentru evaziune fiscală în Spania. În același an, a fost acuzat și de viol, tentativă de viol și agresiune sexuală.

Acuzații grave ale președintelui UEFA: „Politicienii iresponsabili” alimentează „masacrarea” copiilor
Acuzații grave ale președintelui UEFA: „Politicienii iresponsabili” alimentează „masacrarea” copiilor
Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a declarat că suferința civililor cauzată de războiul Israelului în Gaza l-a afectat profund, dar consideră că jucătorii și echipele nu ar trebui...
Crimă șocantă la Olympique Lyon! Un puști de 13 ani, fotbalist în academie, l-a înjunghiat mortal pe un coleg, legitimat la echipă
Crimă șocantă la Olympique Lyon! Un puști de 13 ani, fotbalist în academie, l-a înjunghiat mortal pe un coleg, legitimat la echipă
Olympique Lyon trece prin momente șocante, după ce în club a avut loc o crimă șocantă. Un jucător din academie, de doar 13 ani, l-a înjunghiat mortal pe colegul lui, Chems Z, pe stradă....
#fotbal extern, #Ben Yedder, #condamnare , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Viral instant! Cum a aparut "cea mai frumoasa actrita din lume" la Venetia: "Nemaivazut si senzatia galei"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
De nicaieri: data disparuta si acuzata de furt, a revenit si a surprins pe toata lumea la Festivalul de la Venetia

LIVE ÎN 00:05:40

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

În 5 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Luni, 01 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Acuzații grave ale președintelui UEFA: „Politicienii iresponsabili” alimentează „masacrarea” copiilor
  2. Decizia instanței în cazul lui Ben Yedder. A doua condamnare, după cea pentru viol
  3. Problemă la naționala mică, înaintea meciului cu Kosovo. Jucătorul a plecat acasă
  4. Tricolorii pleacă la Campionatul Mondial, după 43 de ani. Debut de foc, cu vicecampioana olimpică
  5. Fotbalistul revenit după un an la naționala României: ”Mai avem șanse”
  6. Adrian Mititelu a dat lovitura. Cine e atacantul transferat la Dinamo Kiev
  7. Crimă șocantă la Olympique Lyon! Un puști de 13 ani, fotbalist în academie, l-a înjunghiat mortal pe un coleg, legitimat la echipă
  8. Declarație șocantă! Lamine Yamal crede că Balonul de Aur ar trebui să ajungă la doi jucători ce nu au fost nominalizați
  9. ”Pensionat” de Gigi Becali, Vlad Chiricheș a reacționat. Unde a decis să plece
  10. La 45 de ani, Venus Williams a jucat în sferturi la US Open. Cum s-a descurcat