Decizia instanței în cazul lui Ben Yedder. A doua condamnare, după cea pentru viol

Fostul internațional francez Wissam Ben Yedder a fost găsit vinovat de violență psihologică împotriva soției sale de către Tribunalul Penal din Nisa. Jucătorul va face apel.

Tribunalul Penal din Nisa a decis! Atacantul francez Wissam Ben Yedder (35 de ani) a fost găsit vinovat de violență psihologică împotriva soției sale, a primit o amendă de 600 de euro și va fi obligat să plătească peste 60.000 de euro soției sale. De asemenea, va fi obligat să finalizeze un curs de prevenire a violenței domestice în următoarele șase luni.

Instanța și-a bazat decizia pe apeluri telefonice în care jucătorul a făcut remarci umilitoare și degradante la adresa soției sale, cu care este în proces de divorț. De asemenea, a menținut-o pe aceasta într-o situație financiară precară. „Este o decizie foarte argumentată și echilibrată, care sper că îl va sensibiliza pe Wissam Ben Yedder”, a declarat Elisabeth Maisondieu-Camus, avocata soției jucătorului. „Clienta mea nu are niciun comentariu de făcut; s-a simțit ascultată de instanță și i s-a recunoscut statutul de victimă.”

La rândul său, avocata fostului internațional francez, Marie Roumiantseva, nu a comentat această decizie, specificând doar că Ben Yedder va face apel.

În 2023, fotbalistul fusese deja condamnat la o pedeapsă de șase luni cu suspendare și o amendă pentru evaziune fiscală în Spania. În același an, a fost acuzat și de viol, tentativă de viol și agresiune sexuală.

