Poliția a intervenit pe tunelul de la vestiare, după Benfica - FC Barcelona. Jucătorii, aproape de o altercație

Au avut loc incidente, marţi seară, în tunelul de la Estadio de la Luz, după meciul nebun dintre Benfica Lisabona şi FC Barcelona, scor 4-5.

Cotidianul Sport relatează că a existat "tensiune maximă" în ceea ce îl priveşte pe Raphinha, care a marcat golul victoriei în minutele de prelungire. Brazilianul ar fi fost insultat de mai mulţi jucători de la Benfica. Poliţia a trebuit să intervină pentru a calma spiritele.

"Sunt o persoană care respectă pe toată lumea, dar când am părăsit terenul, unii m-au insultat. Am răspuns la insulte”, a declarat Raphinha pentru Movistar+. „Ştiu că nu ar trebui să fac asta, dar am răspuns insultelor. La final, eram cu toţii înfierbântaţi. Jucătorii de la Benfica s-au enervat şi ei. Ar fi putut să înţeleagă situaţia, dar au preferat să mă insulte”.

„E ceva ce s-a întâmplat, ne-am încins toţi, dar e normal, după finalul unui astfel de meci, să se întâmple asta”, a conchis atacantul.

Echipa spaniolă FC Barcelona a câştigat in extremis marţi seara, în deplasare, scor 5-4, partida cu gruparea lusitană Benfica Lisabona, în etapa a şaptea din Liga Campionilor. Raphinha a marcat golul victoriei în minutul 90+6.

Ads