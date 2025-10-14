Scandal uriaș la Borussia Dortmund: plângeri de violențe sexuale

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 07:18
Scandal uriaș la Borussia Dortmund: plângeri de violențe sexuale
Jucătorii de la Borussia Dortmund FOTO X Champions League

Poliţia germană a confirmat, luni, că a primit recent două plângeri într-un caz de presupuse violenţe sexuale care vizează un fost angajat al clubului de fotbal Borussia Dortmund şi care datează de câteva decenii.

Două plângeri au fost depuse „acum câteva zile” cu privire la acuzaţii care datează de „ceva timp”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei din Hagen (vest), în apropiere de Dortmund, confirmând o informaţie publicată de cotidianul Bild.

Poliţia nu a oferit mai multe detalii despre identitatea persoanei acuzate, nici despre vârsta şi statutul presupuselor victime la momentul faptelor. Clubul din Dortmund a declarat pentru AFP că a mandatat o firmă de audit externă să investigheze şi că a primit sesizări prin intermediul unei platforme dedicate.

Într-un comunicat publicat la începutul lunii octombrie, în urma unui articol din Bild care dezvăluia cazul, clubul a indicat că o primă sesizare îi fusese adusă la cunoştinţă în 2010, referitoare la „încercări de abordare” pe care un fost angajat le-ar fi făcut în anii 1990 faţă de un jucător major la acea vreme, care nu depusese plângere.

În 2023, clubul a fost informat cu privire la o nouă acuzaţie împotriva aceluiaşi angajat, pentru fapte care datează, de asemenea, de „câteva decenii”, ceea ce a determinat clubul să îi rezilieze contractul de muncă, deşi angajatul a negat faptele, se adaugă în comunicat.

Potrivit Bild, ar fi vorba de un fost antrenor al clubului care ar fi agresat sexual jucători şi suporteri minori la momentul faptelor.

Dortmund, de opt ori campioană a Germaniei, este principalul rival al „Rekordmeister” Bayern München în ultimele decenii.

Șoc în preliminariile Cupei Mondiale. Cum s-a terminat meciul dintre Islanda și Franța
Șoc în preliminariile Cupei Mondiale. Cum s-a terminat meciul dintre Islanda și Franța
Echipa naţională a Islandei a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa naţională a Franţei, în grupa D a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026....
Încă o națională africană s-a calificat la Campionatul Mondial. Reghecampf a fost de curând pe acolo
Încă o națională africană s-a calificat la Campionatul Mondial. Reghecampf a fost de curând pe acolo
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Namibiei, în grupa H a calificărilor africane pentru Cupa Mondială 2026. Tunisienii merg la turneul...
