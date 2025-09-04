Carlo Ancelotti, explicații după ce l-a lăsat pe Neymar acasă: „Trebuie să fie într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa națională”

Neconvocat pentru următoarele meciuri de calificare la Cupa Mondială din 2026, Neymar a menționat acum câteva zile „motive tehnice” care au dus la decizia lui Carlo Ancelotti de a renunța la el. Dar selecționerul Braziliei i-a răspuns într-o conferință de presă, punând la îndoială forma sa fizică și încercând totuși să rămână diplomat.

„Cred că am fost exclus (din selecție) din motive tehnice, nu cred că are legătură cu condiția mea fizică”, a mărturisit Neymar în urmă cu câteva zile, precizând că respectă decizia selecționerului. Și a adăugat: „Aveam un edem la adductor. Era incomod, dar nimic grav. Împotriva echipei Bahia (duminica trecută), nu aveam de gând să joc (suspendare). Așadar, au preferat să mă menajeze la antrenamente, pentru ca eu să mă pot recupera”.

Cu toate acestea, nu a fost suficient pentru a oferi toate garanțiile fostului antrenor al echipei Real Madrid.

„Neymar, la fel ca ceilalți, trebuie să fie într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa națională să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială”, a afirmat selecționerul Ancelotti.

„Comentariile lui Neymar sunt normale. Cred că este adevărul. Este o decizie tehnică bazată pe numeroși factori: ceea ce face jucătorul, ceea ce a făcut în trecut, dar și problemele cu care s-a confruntat. Când vorbesc despre criterii fizice, este ceva pe care întregul staff tehnic îl consideră foarte important. Am spus già că nimeni nu poate pune la îndoială calitățile tehnice ale lui Neymar. Ceea ce evaluăm zi de zi, meci după meci, este condiția lui fizică, și nu doar a lui, ci a tuturor jucătorilor prezenți aici și a tuturor celor pe care îi urmărim. Adevărul este că această echipă a Braziliei este foarte competitivă, cu adevărat foarte competitivă, chiar prea competitivă. Estimăm că echipa națională a Braziliei are aproximativ 70 de jucători care ar putea participa la Cupa Mondială”, a afirmat antrenorul italian.

Deja calificată pentru Cupa Mondială din 2026, Brazilia va înfrunta Chile în ultimele două etape ale preliminariilor sud-americane, pe 4 septembrie, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, înainte de a se deplasa cinci zile mai târziu în Bolivia, la 4.150 de metri altitudine. Ultima dată când Neymar a purtat tricoul verde și galben a fost în octombrie 2023, când s-a accidentat grav la genunchi într-un meci împotriva Uruguayului, la Montevideo.

Neymar fusese convocat de predecesorul lui Ancelotti, Dorival Junior, pentru meciurile din luna martie (victorie cu 2-1 împotriva Columbiei și înfrângere cu 4-1 împotriva Argentinei), dar a fost nevoit să renunțe din cauza unei accidentări la coapsă. În iunie, el și-a prelungit până la sfârșitul anului contractul cu Santos, clubul la care a debutat și la care s-a întors la sfârșitul lunii ianuarie.

Victimă a accidentărilor în primele luni, Neymar a disputat opt din ultimele nouă meciuri ale lui Santos, lipsind doar la cel de weekendul trecut împotriva lui Bahia din cauza suspendării.

