Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii de la Inter. S-au gândit la demiterea lui și i-au comunicat decizia personal

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 15:50
1594 citiri
Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii de la Inter. S-au gândit la demiterea lui și i-au comunicat decizia personal
Cristi Chivu FOTO X @IFTVofficial

Cristi Chivu a devenit antrenorul lui Inter la începutul acestui sezon, după ce, în a doua parte a sezonului precedent, a fost antrenor la Parma, cu care s-a salvat de la retrogradare.

Chivu, o legendă a clubului Inter, pentru care a evoluat, ca jucător, între 2007 și 2014, câștigând inclusiv Liga Campionilor, nu a avut parte de un debut de sezon liniștit. Are o victorie și două înfrângeri în Serie A.

După ce a adunat două înfrângeri la rând, cu Udinese și Juventus, Chivu a primit primele critici. Conducerea lui Inter a decis să îl bage pe antrenor în ședință.

Conform FC Inter 1908, duminică seară a avut loc ședința. Cei de la Inter l-au anunțat pe Chivu că au în continuare încredere în el, asta deși i-au spus să își asume responsabilitatea acestor rezultate.

Chivu, care are ca obiectiv câștigarea campionatului, va fi încurcat de aceste puncte pierdute. În sezonul 2023-2024, ultimul în care Inter a luat titlul, echipa a avut doar două înfrângeri în întreg sezonul. Anterior, în sezonul 2020-2021, altul în care au fost campioni, Inter a pierdut doar trei meciuri.

Napoli, anul trecut, a pierdut patru meciuri și a luat titlul, terminând la un punct deasupra lui Inter, cu cinci înfrângeri. Ultima echipă care a luat titlul deși avea un număr mai mare de înfrângeri a fost Juventus în sezonul 2019-2020, cu șapte înfrângeri. Inter a terminat atunci la un punct în spatele lor, cu doar patru înfrângeri, însă cu două victorii mai puțin decât Juventus.

Cristi Chivu, obligat să câștige următoarele meciuri! Partida care i-ar putea fi fatală
Cristi Chivu, obligat să câștige următoarele meciuri! Partida care i-ar putea fi fatală
După un start perfect de campionat, 5-0 cu AC Torino, Cristian Chivu a pierdut meciurile cu Udinese și Juventus din campionat. Pe Chivu îl așteaptă acum partidele cu Ajax Amsterdam, din...
Ruben Amorim, criticat dur de legenda lui United: „Nu vedem nimic. A înrăutățit lucrurile.”
Ruben Amorim, criticat dur de legenda lui United: „Nu vedem nimic. A înrăutățit lucrurile.”
Manchester United „s-a înrăutăţit” sub conducerea lui Ruben Amorim, afirmă fostul căpitan al echipei Wayne Rooney, informează BBC. Campioana Angliei de 20 de ori l-a numit pe Amorim...
#fotbal extern, #Chivu, #serie A , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Arbitrul român delegat în premieră la un meci din Liga Campionilor. Kovacs, delegat și el
  2. Ruben Amorim, criticat dur de legenda lui United: „Nu vedem nimic. A înrăutățit lucrurile.”
  3. Neymar s-a accidentat și s-a supărat: „O porcărie”
  4. Premii de peste 500.000 de euro pentru competițiile Grassroots ale FRF
  5. „Am stat cu el după meci, era bine!”. Cârțu neagă că lui Rădoi i s-a făcut rău după meci: „Nu știu de ce n-a venit la declarații"
  6. Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii de la Inter. S-au gândit la demiterea lui și i-au comunicat decizia personal
  7. Cristi Balaj a vorbit despre demisia de la CFR Cluj: „Este mult prea frustrant" BREAKING NEWS
  8. "Aștept să anunțe Gigi Becali echipa". Patronul din Liga 1 care îl ia la mișto pe latifundiar: „Ferească Dumnezeu de lupul rănit”
  9. Tsitsipas e pierdut fără Paula Badosa: declarații emoționante după înfrângerea din Cupa Davis
  10. „Olaru mi-a spus că se lasă de fotbal”. Gigi Becali, anunț șocant în direct