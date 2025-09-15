Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii de la Inter. S-au gândit la demiterea lui și i-au comunicat decizia personal

Cristi Chivu a devenit antrenorul lui Inter la începutul acestui sezon, după ce, în a doua parte a sezonului precedent, a fost antrenor la Parma, cu care s-a salvat de la retrogradare.

Chivu, o legendă a clubului Inter, pentru care a evoluat, ca jucător, între 2007 și 2014, câștigând inclusiv Liga Campionilor, nu a avut parte de un debut de sezon liniștit. Are o victorie și două înfrângeri în Serie A.

După ce a adunat două înfrângeri la rând, cu Udinese și Juventus, Chivu a primit primele critici. Conducerea lui Inter a decis să îl bage pe antrenor în ședință.

Conform FC Inter 1908, duminică seară a avut loc ședința. Cei de la Inter l-au anunțat pe Chivu că au în continuare încredere în el, asta deși i-au spus să își asume responsabilitatea acestor rezultate.

Chivu, care are ca obiectiv câștigarea campionatului, va fi încurcat de aceste puncte pierdute. În sezonul 2023-2024, ultimul în care Inter a luat titlul, echipa a avut doar două înfrângeri în întreg sezonul. Anterior, în sezonul 2020-2021, altul în care au fost campioni, Inter a pierdut doar trei meciuri.

Napoli, anul trecut, a pierdut patru meciuri și a luat titlul, terminând la un punct deasupra lui Inter, cu cinci înfrângeri. Ultima echipă care a luat titlul deși avea un număr mai mare de înfrângeri a fost Juventus în sezonul 2019-2020, cu șapte înfrângeri. Inter a terminat atunci la un punct în spatele lor, cu doar patru înfrângeri, însă cu două victorii mai puțin decât Juventus.

