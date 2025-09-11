79 de capete de acuzare pentru Chelsea. Gruparea din Londra riscă sancțiuni grave

Federația Engleză de Fotbal a formulat joi 74 de acuzații împotriva clubului Chelsea, invocând încălcarea regulamentului privind agenții de fotbal, regulamentul privind colaborarea cu intermediarii și regulamentul privind investițiile terților în jucători, relatează Reuters și BBC.

„Conduita care face obiectul acuzațiilor se referă la perioada 2009-2022 și în principal la evenimente care au avut loc între sezoanele 2010-11 și 2015-16”, a precizat FA într-un comunicat.

Chelsea are termen până pe 19 septembrie să răspundă acuzațiilor.

Oligarhul rus Roman Abramovich a deținut controlul asupra clubului între 2003 și 2022. Anul trecut, el a vândut Chelsea unui consorțiu condus de investitorul american Todd Boehly și firma de capital privat Clearlake Capital.

„În timpul unei verificări amănunțite înainte de finalizarea achiziției, grupul de proprietari a constatat existența unor rapoarte financiare potențial incomplete privind tranzacțiile istorice și alte posibile încălcări ale regulilor FA”, se arată într-un comunicat al clubului Chelsea.

„Imediat după finalizarea achiziției, clubul a raportat aceste aspecte tuturor autorităților de reglementare relevante, inclusiv FA. Clubul a dat dovadă de o transparență fără precedent în timpul acestui proces, inclusiv prin acordarea accesului complet la dosarele clubului și la datele istorice.”

