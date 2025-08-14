Decizia luată de Chelsea, la o lună după ce a devenit Campioană Mondială. Totul are legătură cu familia regretatului Diogo Jota

Clubul Chelsea va împărți o parte din bonusurile plătite jucătorilor pentru câștigarea Cupei Mondiale a Cluburilor cu familia lui Diogo Jota și André Silva, care au murit într-un accident de mașină la începutul lunii iulie.

La o lună și jumătate de la accidentul rutier care a curmat viața lui Diogo Jota și André Silva în Spania, Chelsea se pregătește să facă o donație familiei fraților, potrivit The Athletic. Clubul și jucătorii săi au fost de acord să distribuie jumătate din premiul total pentru triumful de la Cupa Mondială a Cluburilor, obținut după victoria cu 3-0 în finala cu PSG.

Presa americană relatează că jucătorii implicați în competiție vor împărți 15,5 milioane de dolari (aproximativ 13,3 milioane de euro) și că o sumă echivalentă va fi oferită familiei îndoliate.

Această donație urmează lungii serii de omagii anunțate de Liverpool. Ultimul club al lui Diogo Jota a retras deja numărul 20 de la toate echipele sale. Jucătorii vor purta un ecuson „Forever 20” pe tricouri și jachete pe tot parcursul sezonului, iar toate profiturile din vânzarea tricourilor cu acest număr vor fi donate fundației clubului.

O sculptură comemorativă va fi, de asemenea, construită din obiecte donate de fanii Reds în semn de omagiu pentru Jota. La reluarea Premier League, vineri, cu meciul Liverpool-Bournemouth de pe Anfield, va fi ținut un minut de reculegere și va fi expus un mozaic realizat de fanii Reds.

