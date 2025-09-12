Chelsea a primit o lovitură dură, la câteva ore după ce a primit 74 de capete de acuzare pentru nereguli financiare

Tehnicianul echipei Chelsea, Enzo Maresca, a anunțat, vineri, că accidentarea la ischiogambieri a atacantului Liam Delap este mai gravă decât se credea inițial și că jucătorul ar putea fi indisponibil până în decembrie.

Delap s-a accidentat la meciul împotriva echipei Fulham și inițial se preconiza că va lipsi între șase și opt săptămâni.

„Este vorba de aproximativ 10-12 săptămâni”, a declarat Maresca.

O veste mai bună pentru Chelsea este că jucătorul Cole Palmer, care a ieșit din lotul Angliei din cauza unei accidentări la inghinali, s-a întors la antrenamente și are șanse să joace sâmbătă împotriva echipei Brentford, în Premier League.

