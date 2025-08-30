Chelsea a renunțat la atacantul pe care a plătit 60 de milioane de euro. Unde a ajuns fotbalistul crescut de PSG

Sambata, 30 August 2025
Christopher Nkunku își va continua cariera în Italia, după ce atacantul francez (27 de ani) a semnat cu AC Milan pentru următoarele cinci sezoane.

Valoarea tranzacției dintre Chelsea și clubul lombard este estimată la 43 de milioane de euro, inclusiv bonusurile.

Ajuns în Anglia în vara anului 2023, el a ratat o mare parte din primul său an la Chelsea din cauza unor probleme fizice. Limitat la un rol secundar (9 titularizări în Premier League, 34 de minute pe meci) în lotul dens al londonezilor în sezonul trecut, el a disputat totuși 49 de meciuri (16 goluri, 5 pase decisive), în toate competițiile, și a fost încoronat în Conference League și în Cupa Mondială a Cluburilor.

La Milano, va face echipă cu Luka Modrić, care a ajuns și el în această vară.

