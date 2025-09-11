Unde a ajuns să joace Christian Eriksen. În 2021 a fost aproape de o tragedie pe teren, chiar la EURO

VfL Wolfsburg l-a transferat pe Christian Eriksen, internaţional danez în vârstă de 33 de ani, care era fără club de când a părăsit Manchester United în vară.

Mijlocaşul central a semnat un contract până în 2027 şi va purta tricoul cu numărul 24.

Cu o înălţime de 1,82 m, Eriksen a lăsat o amprentă de neşters pe scena internaţională într-o carieră care se întinde pe mai bine de un deceniu. Cu 144 de selecţii la naţională şi 46 de goluri marcate, Eriksen este recordmanul Danemarcei la numărul de apariţii şi a participat la trei Cupe Mondiale FIFA, precum şi la trei Campionate Europene UEFA.

El a suferit un stop cardiac în meciul de deschidere al echipei sale la EURO 2020 împotriva Finlandei, dar s-a recuperat remarcabil şi a continuat să reprezinte naţionala în mod regulat.

Eriksen are o vastă experienţă şi la nivel de club, cu 310 apariţii în Premier League engleză (înregistrând 55 de goluri şi 81 de pase decisive), 43 în Serie A italiană şi 53 în Liga Campionilor UEFA. După ce s-a alăturat echipei olandeze Ajax în 2009/10, şi-a petrecut o mare parte din carieră la Tottenham Hotspur între 2013 şi 2020, înainte de a juca la Inter Milano, Brentford şi Manchester United.

Colecţia de trofee a lui Eriksen include trei titluri olandeze cu Ajax (2011, 2012 şi 2013), un titlu în Serie A cu Inter (2021), precum şi o Cupă a Ligii Engleze (2023) şi o Cupă FA (2024) cu Manchester United.

De asemenea, a fost votat de mai multe ori fotbalistul anului în Danemarca.

