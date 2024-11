Totul pentru clubul favorit. Claudio Ranieri a refuzat pe toată lumea, înainte să ajungă la Roma

Antrenorul italian Claudio Ranieri a dezvăluit vineri, într-o conferinţă de presă, că după ce îşi anunţase retragerea din activitate, a primit mai multe oferte de a fi antrenorul unor echipe europene.

Claudio Ranieri (73 de ani) şi-a anunţat retragerea la finalul sezonului trecut, după ce a promovat pe Cagliari în Serie A. Însă tehnicianul italian a acceptat joi să preia conducerea formaţiei AS Roma, după ce gruparea capitolină şi-a concediat al doilea antrenor în acest sezon. Într-o conferinţă de presă, Claudio Ranieri a declarat cum s-a întâmplat să semneze pentru clubul din capitală. „Încetasem să mai antrenez, dar am avut mai multe solicitări în ultimele luni decât atunci când am câştigat titlul în Anglia, cu Leicester City. Întotdeauna am spus nu. Am spus că doar în două cazuri pot reveni ca antrenor, fie pentru Roma, fie pentru Cagliari, dacă ceva ar fi mers prost. Eram convins că îmi urmez propriul meu drum, dar soarta a vrut să mă întorc acasă. Am început la Roma ca jucător şi voi termina acolo ca antrenor", a spus Ranieri.

Despre situaţia echipei capitoline în acest moment, Ranieri a spus: „Schimbarea a doi manageri până în noiembrie nu este uşoară pentru nimeni. Unul a vrut să joace într-un anumit fel, altul a dorit un alt sistem, aşa că există un pic de electroşoc la echipă, e normal”.

AS Roma este pe locul 12 în Serie A, după 12 etape, cu 13 puncte şi numai trei victorii.

Primul meci al lui Claudio Ranieri în al treilea său mandat la conducerea Romei va fi cu Napoli, în deplasare, după pauza competiţională datorată meciurilor din Liga Naţiunilor.

