Primire de senzație pentru Claudio Ranieri, la Roma. Sute de suporteri l-au așteptat pe tehnician pe aeroport VIDEO

Câteva sute de suporteri ai echipei AS Roma l-au întâmpinat pe antrenorul Claudio Ranieri la sosirea sa pe aeroportul Fiumicino, informează mass-media italiană.

Fanii au scandat numele reputatului tehnician italian și i-au pus pe umeri un fular în culorile clubului AS Roma.

Ranieri a ajuns la un acord pentru a deveni noul antrenor al grupării "giallorossa", în locul lui Ivan Juric, concediat duminică, după eșecul pe teren propriu cu Bologna (2-3). Roma se află acum pe locul 12, la doar patru puncte de zona retrogradării.

În vârstă de 73 de ani, Claudio Ranieri și-a anunțat retragerea din antrenorat în această vară, după ce a promovat în Serie A cu Cagliari. El a fost convins însă să revină pe bancă după o discuție cu Dan Friedkin, președintele clubului AS Roma, cu care s-a întâlnit miercuri la Londra.

Ranieri a mai antrenat-o de două ori în cariera sa pe AS Roma, în perioadele septembrie 2009-februarie 2011 și martie-iunie 2019. El urmează să conducă primul antrenament din noul său mandat joi după-amiază, conform presei din peninsulă.

