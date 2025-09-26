Concordia Chiajna are un nou antrenor. Nicolae Dică, înlocuit de un alt atacant legendar care a scris istoria în Ghencea

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 13:07
300 citiri
Concordia Chiajna are un nou antrenor. Nicolae Dică, înlocuit de un alt atacant legendar care a scris istoria în Ghencea
Andrei Cristea. Foto: Facebook / C.S. Concordia Chiajna

Clubul Concordia Chiajna a anunţat, vineri, că Andrei Cristea a fost instalat în funcţia de antrenor principal.

“Începând de astăzi, Andrei Cristea este noul antrenor principal al formaţiei noastre. Fost internaţional român, cu o carieră impresionantă ca jucător şi cu experienţă în antrenorat, Andrei Cristea vine la CS Concordia Chiajna cu ambiţia de a construi o echipă competitivă şi de a readuce performanţa în cadrul clubului nostru”, a precizat Concordia.

Cristea are la Concordia Chiajna următorul staff tehnic:

Antrenor secund: Adrian Scarlatache – fost fundaş cu vastă experienţă în fotbalul românesc;

Antrenor cu portarii: Emilian Dolha – fost portar al echipei naţionale şi antrenor în pregătirea goalkeeperilor;

Team manager: Alexandru Borisov;

Preparator fizic: Marian Stan.

#fotbal extern, #concordia chiajna, #andrei cristea , #stiri fotbal
