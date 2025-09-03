Crimă șocantă la Olympique Lyon! Un puști de 13 ani, fotbalist în academie, l-a înjunghiat mortal pe un coleg, legitimat la echipă

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 13:14
1033 citiri
Olympique Lyon. Foto: X / @OL

Olympique Lyon trece prin momente șocante, după ce în club a avut loc o crimă șocantă. Un jucător din academie, de doar 13 ani, l-a înjunghiat mortal pe colegul lui, Chems Z, pe stradă. Victima era însoțită de doi colegi.

Chems a ajuns în viață la spital, însă rănile deosebit de grave nu au putut fi controlate de medici, care au declarat decesul. Atacul a avut loc noaptea, la ora 22:30, în suburbia Caluire-et-Cuire din nordul orașului Lyon.

Atacatorul, de 13 ani, locuia în apropierea zonei în care a avut loc atacul. El a fost reținut de poliția din Lyon. Identitatea lui nu a fost făcută publică. În schimb, la locul crimei a apărut deja un mic „altar” dedicat victimei de 16 ani.

„Zâmbetul tău va continua să strălucească în amintirile noastre. «Vei rămâne în inimile noastre pentru totdeauna – odihnește-te în pace»”, a fost mesajul depus de prietenii victimei.

Amândoi, atât victima, cât și atacatorul, aveau un singur vis: să ajungă fotbaliști profesioniști. Din păcate, gestul jucătorului de 13 ani a oprit, pentru amândoi, acest vis.

„Comunitatea noastră este cutremurată de o dramă teribilă. Suntem cu toții în doliu alături de familie.

Acest incident nu are nicio legătură cu traficul de droguri sau cu rețelele criminale. A fost, pur și simplu, din cauza unui conflict personal care a scăpat de sub control.

Societatea trebuie să reacționeze și să nu mai întoarcă privirea, rămânând pasivă la astfel de evenimente, astfel încât o ceartă să nu mai ducă niciodată la moartea unui copil”, a transmis primarul din Caluire, Bastien Joint.

Atacatorul riscă să își petreacă următorii 20 de ani după gratii. Conform justiției din Franța, minorul de 13 ani are discernământ și poate fi tras la răspundere. Mai mult, în cazul unui omor grav, cu premeditare, instanța poate anula circumstanța atenunantă a faptului că acesta era minor, caz în care ar putea primi o condamnare de până la 30 de ani.

