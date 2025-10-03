Detalii din interiorul vestiarului lui Inter: cum reușește Chivu să mențină atmosfera în vestiar?

Inter Milano, echipa condusă de Cristian Chivu, pare să revină după un început dificil, iar antrenorul a declarat vineri că nu există reguli sau limite în ceea ce privește rotația lotului și că nimeni nu ar trebui să simtă că are garantat un loc de titular.

Sezonul lui Chivu a început cu două înfrângeri în primele trei meciuri din campionat, ceea ce o pune pe Inter în situația de a recupera decalajul din clasament. Inter a avut un început de sezon reușit însă în Liga Campionilor, cu două victorii din două meciuri, iar antrenorul român a fost întrebat despre tendința sa de a schimba echipa de la meci la meci, portarii împărtășind și ei această rotație.

„Pentru mine, obișnuitul nu există. Nu am superstiții, fac ceea ce cred că este corect când vine vorba de gestionarea jucătorilor”, a declarat Chivu reporterilor înainte de meciul de sâmbătă cu Cremonese.

„Pentru mine, nu există reguli în fotbal, nu există limite. Nu mi-e frică, ceea ce nu cunoaștem este nelimitat și nu există reguli fixe. Există doar oportunitățile pe care jucătorii merită să le aibă, conform instinctelor mele. Nu există nicio regulă conform căreia un portar joacă doar în campionat și celălalt în Cupe. Ceea ce nu vreau este egoismul în cadrul lotului.”

Chivu trebuie să aleagă un înlocuitor pentru a juca alături de Lautaro Martinez împotriva lui Cremonese, dar antrenorul lui Inter nu a dezvăluit nimic, nici măcar propriilor jucători.

„Am o idee și vom vedea cine va juca împreună cu Lautaro. Nu pot dezvălui asta acum. Nu am nimic de ascuns, dar jucătorii trebuie să se simtă responsabili”, a spus Chivu.

„Aș putea anunța acum primul unsprezece, dar încerc să-i fac pe toți responsabili. La antrenamente, schimb lucrurile pentru ca toată lumea să se simtă importantă. Poate astăzi cineva este supărat pentru că va crede că nu joacă mâine. Vreau să fie supărați pentru că nimeni nu ar trebui să se simtă deja în siguranță și toată lumea trebuie să fie pregătită. Deseori îi anunț cu trei ore înainte de meci cine va juca”, a mai spus Cristian Chivu.

Inter este pe locul cinci în clasament cu nouă puncte, la trei puncte de trioul din față, alcătuit din AC Milan, Napoli și AS Roma, în timp ce Cremonese, promovată, a avut un start impresionant și este la egalitate de puncte cu echipa lui Chivu.

