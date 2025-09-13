Chivu a luat patru goluri de la Juventus, în Derby d’Italia. Inter e pe locul 7, în Serie A

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 21:18
177 citiri
Chivu a luat patru goluri de la Juventus, în Derby d’Italia. Inter e pe locul 7, în Serie A
Cristi Chivu FOTO X @Inter_Xtra

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-4, cu Juventus Torino, în etapa a treia din Serie A.

În prima repriză brazilianul Bremer a fost omul care a ajutat pe Juventus să fie în avantaj. În minutul 14 el a fost omul cu pasa decisivă pentru Lloyd Kelly, cel care a şi deschis scorul pentru gazde. Hakan Calhanoglu a egalat cu un şut de la distanţă, în minutul 30, dar opt minute mai târziu Bremer a dat assistul pentru golul frumos înscris de Kenan Yildiz şi „Bătrâna Doamnă” avea avantaj de un gol după prima repriză.

Chivu a schimbat inspirat în minutul 64, când a introdus trei jucători noi pe teren, iar unul dintre ei, Zielinski, a oferit pasa decisivă lui Hakan Calhanoglu, care a înscris din voleu pentru 2-2, în minutul 65. Un alt jucător intrat odată cu Zielinski, Dimarco a dat assist pentru golul cu care Inter a trecut pentru prima oară la conducere, autorul reuşitei fiind Marcus Thuram, în minutul 76. Fratele lui Marcus, Kephrem a egalat pentru Juventus, în minutul 82, înscriind cu o lovitură de cap, pentru ca Adzic să marcheze primul său gol în Serie A, în al doilea minut de prelungire, şi Juventus să se impună la limită, cu 4-3 în Derby d’Italia.

Torinezii au nouă puncte din trei meciuri şi sunt lideri în clasament, Interul lui Chivu rămâne cu trei puncte şi e pe locul 7.

Probleme pentru Chivu la Inter? Reproșuri din partea fanilor și fostelor glorii pentru antrenorul român
Probleme pentru Chivu la Inter? Reproșuri din partea fanilor și fostelor glorii pentru antrenorul român
```html Inter Milano așteaptă în continuare revoluția adusă de Cristian Chivu, denumită Chivu-lution de AFP, remarcând că debutul antrenorului român la cârma echipei a fost destul de...
Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
Fostul jucător dinamovist Josue Homawoo s-a accidentat grav la un duel aerian vineri seară, la meciul dintre echipa sa, Standard Liege, şi FC Malines, din campionatul Belgiei. După doar zece...
#fotbal extern, #Cristian Chivu, #Inter Milano, #juventus , #fotbal rezultate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au semnat actele: Maria Sharapova si-a vandut "bijuteria" cu 25 de milioane de euro si se muta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Chivu a luat patru goluri de la Juventus, în Derby d’Italia. Inter e pe locul 7, în Serie A
  2. Echipa din România care face show în Liga Campionilor. A doua victorie, în două etape
  3. Meci fabulos la Arad: UTA a revenit de la 0-3 în meciul cu FC Argeș
  4. Șoc în rugby! Cea mai mare națională din lume a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, pe teren propriu
  5. Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
  6. Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”
  7. Îl așteaptă "la cotitură" pe Chivu! Marele antrenor care pândește demiterea românului
  8. Părere tranșantă despre eventuala numire a lui Hagi: "Regele" trebuie ținut departe de națională!
  9. Statuie dezvăluită în fața stadionului lui Bayern. Cine este fotbalistul omagiat
  10. Alexandru Chipciu, șocat de ce a auzit în legătură cu Mircea Lucescu: "Doamne ferește! Suntem în 2025"