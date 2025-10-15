OUT de la Inter: Cristi Chivu le-a comunicat celor din conducere decizia lui

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:13
454 citiri
OUT de la Inter: Cristi Chivu le-a comunicat celor din conducere decizia lui
Cristi Chivu FOTO X @IFTVofficial

Antreroul român de la Inter, Cristian Chivu, a decis să renunțe la un om de bază din sezonul următor. Este vorba despre Yann Sommer, portarul elvețian de 36 de ani, care joacă la Inter din 2023, adus de la Bayern Munchen.

Elvețianul va rămâne fără contract la finalul acestui sezon. Conducerea echipei a discutat, conform Tuttomercatoweb, cu Cristi Chivu despre viitorul lui și, în final, au decis să nu îi prelungească înțelegerea.

„La Inter, Sommer continuă să aibă evoluții bune și siguranță, în ciuda câtorva erori, cum ar fi cea de la Torino, din derby-ul cu Juventus.

Chiar și așa, elvețianul va împlini 37 de ani în decembrie iar conducerea clubului, împreună cu Cristi Chivu, își dorește o tranziție către un portar mai tânăr.

Numele urmărit îndeaproape este cel al lui Josep Martinez, care va fi testat cu regularitate pentru a se decide dacă poate deveni titular în viitor.

Decizia a fost influențată și de proprietarii clubului, care au stabilit o strategie clară: întinerirea lotului și reducerea salariilor.

Sommer, la fel ca Acerbi, De Vrij, Darmian și Mkhitaryan, se află pe lista jucătorilor de peste 30 de ani, ale căror contracte expiră.", scriu jurnaliștii italieni.

Drama prin care trece Romelu Lukaku: de ce nu își poate înmormânta tatăl
Drama prin care trece Romelu Lukaku: de ce nu își poate înmormânta tatăl
Internaţionalul belgian al echipei Napoli, Romelu Lukaku, acuză că el şi fratele său nu îşi pot înmormânta tatăl în Belgia, deoarece sunt "extorcaţi de anumite persoane" din...
Dat afară imediat după România - Austria. Cine este jucătorul care își caută echipă
Dat afară imediat după România - Austria. Cine este jucătorul care își caută echipă
Imediat după ce a pierdut meciul cu România de pe Arena Națională, David Alaba a mai primit o lovitură. Nu va mai continua la Real Madrid, echipă pentru care evoluează din 2021. Fundașul...
