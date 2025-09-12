Probleme pentru Chivu la Inter? Reproșuri din partea fanilor și fostelor glorii pentru antrenorul român

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 17:58
97 citiri
Cristi Chivu FOTO X @IFTVofficial

Inter Milano așteaptă în continuare revoluția adusă de Cristian Chivu, denumită Chivu-lution de AFP, remarcând că debutul antrenorului român la cârma echipei a fost destul de puțin convingător, astfel încât la meciul de sâmbătă, din etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Italiei, de pe terenul lui Juventus, miza este mare pentru fostul fundaș al nerazzurri-lor.

Indiferent de CV-ul, palmaresul și experiența sa, orice antrenor care i-ar fi succedat lui Simone Inzaghi ar fi fost în mijlocul furtunii.

Este greu să-l înlocuiești pe cel care a câștigat pentru Inter al 20-lea Scudetto din istoria sa în 2024 și care și-a condus echipa în finala Ligii Campionilor de două ori (2023, 2025), înainte de a pleca în Arabia Saudită la doar câteva zile după o înfrângere zdrobitoare în finala Ligii Campionilor împotriva lui Paris Saint-Germain (5-0), notează AFP.

Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât Chivu nu a fost prima opțiune (Inter îl voia pe Cesc Fabregas, dar clubul acestuia, Como, s-a opus plecării sale) și are doar 13 apariții în Serie A, ca antrenor al Parmei, în sezonul trecut.

Chiar dacă a avut Cupa Mondială a Cluburilor în iunie pentru a-și cunoaște jucătorii și a se obișnui, Chivu este încă departe de a-i fi convins pe fanii lui Inter, majoritatea fiind sceptici la numirea sa.

Inter a pierdut în optimile de finală ale Mondialului din Statele Unite (0-2 cu Fluminense). De atunci, Lautaro Martinez și coechipierii săi au început bine sezonul din Serie A, dominând-o pe Torino FC cu 5-0, dar au fost învinși apoi de Udinese, o săptămână mai târziu, tot pe teren propriu (1-2).

'Suntem încă în șantier, trebuie să continuăm să muncim și să căutăm motivația potrivită pentru a realiza ceea ce ne poate oferi acest sezon', a remarcat Chivu.

De atunci, majoritatea titularilor s-au alăturat echipelor lor naționale. Nu a fost ideal pentru a-și lăsa amprenta înainte de două meciuri deja importante, duelul împotriva lui Juve, o altă pretendentă la titlu și co-lider în Serie A, și primul meci din Liga Campionilor pe 17 septembrie împotriva lui Ajax, la Amsterdam.

Ceea ce fanii, observatorii și foste glorii ale lui Inter îi reproșează lui Chivu este faptul că îl imită pe Inzaghi în privința stilului și a alcătuirii echipei.

Împotriva lui Torino, în primul meci al sezonului, el a titularizat zece dintre cei unsprezece jucători care au evoluat din primul minut în finala Ligii Campionilor împotriva lui PSG.

Or, echipa care a terminat sezonul 2024-25, fiind la doar un punct în spatele lui Napoli în campionat, părea să fi ajuns la sfârșit de ciclu, cu o vârstă medie de 29,1 ani, cea mai mare dintre cele douăzeci de cluburi din Serie A.

Odată cu sosirile francezilor Ange-Yoan Bonny (21 de ani) și Andy Diouf (22 de ani) și croatului Petar Sucic (21 de ani), media de vârstă a scăzut cu un an (28,1), dar acești jucători vor avea în cel mai bun caz roluri de rezerve.

Chivu, care a făcut parte din echipa lui Inter care a realizat o triplă fără precedent în 2010, Serie A, Cupa Italiei și Liga Campionilor, a moștenit și o echipă plină de dezamăgiri și resentimente, așa cum au arătat criticile dure aduse de Lautaro Martinez la adresa coechipierilor săi după eliminarea din Cupa Mondială a Cluburilor.

'Totul este în regulă, totul a fost clarificat, suntem uniți', a declarat ulterior căpitanul argentinian pentru France Football.

'Sosirea unui nou antrenor, începutul unui nou ciclu, ne face bine, este important să avem o schimbare de peisaj, de obiective și de forțe', a asigurat el.

Fanii abia așteaptă să-l creadă, subliniază AFP.

#fotbal extern, #Cristian Chivu, #Inter , #stiri fotbal
