Formidabil! Chivu este noul lider din Serie A! Victorie împotriva unei rivale din campionat pentru Inter

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 23:48
874 citiri
Cristi Chivu FOTO X @Inter_Xtra

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A.

Interul lui Chivu a deschis scorul repede la Roma: Nicolo Barella a pasat şi Ange-Yoan Bonny a înscris în minutul 7. Oaspeţii au controlat prima parte, iar capitolinii au revenit în repriza secundă, când, intrat de pe bancă, Dovbyk l-a pus la încercare pe portarul Sommer.

Inter s-a apărat bine şi a fost aproape de golul desprinderii, dar în cele din urmă AS Roma – Inter Milano s-a terminat 0-1.

Inter Milano a ajuns la 15 puncte din 7 meciuri şi e prima în clasament, peste Napoli şi AS Roma – ambele tot cu 15 puncte.

#fotbal extern, #Inter Milano, #Cristian Chivu , #stiri fotbal
