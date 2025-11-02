Inter a avut emoții cu Verona, în Serie A. Ce a pățit Cristi Chivu în prelungiri

Cristi Chivu FOTO X Inter

Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Hellas Verona, în etapa a zecea din Serie A.

Elevii lui Chivu au deschis scorul la Verona, prin Zielinski, care a marcat un gol superb, în minutul 16. Bastoni a ratat majorarea avantajului interiştilor, în minutul 27, pentru ca în minutul 41 Giovane să egaleze pentru gazde.

Orban a ratat şi el, pentru Verona, în al treilea minut al prelungirilor, trimiţând în bară, şi a fost 1-1 la pauză. Repriza secundă a fost una slabă pentru Inter, care a reuşit însă să înscrie golul victoriei. Martin Frese a înscris în propria poartă, în minutul 90+3, şi Inter s-a impus cu 2-1.

În clasament, echipa lui Chivu are 21 de puncte şi este a doua, după Napoli, care are 23 de puncte. Verona este a 18-a, cu numai cinci puncte.

