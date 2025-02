Cristian Chivu se luptă cu un campion mondial pentru postul de antrenor în Serie A. Poate pregăti doi români

Cristian Chivu ar putea reveni pe bancă, la șase luni distanță de momentul în care a renunțat la postul de antrenor al lui Inter Primavera. El este dorit de Parma, care tocmai s-a despărțit de Fabio Pecchia.

Deși inițial s-a scris că Igor Tudor ar urma să devină antrenorul Parmei, se pare că alți doi antrenori se luptă pentru postul de antrenor al italienilor. Iar una dintre optțiuni este chiar Cristian Chivu.

Andrea #Pirlo and Cristian #Chivu has been offered to #Parma for the coach role