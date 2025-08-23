Încă un transfer pentru Cristian Chivu. A luat argintul olimpic, iar acum a semnat cu Inter

Încă un transfer pentru Cristian Chivu. A luat argintul olimpic, iar acum a semnat cu Inter
Mijlocașul francez Andy Diouf a plecat de la RC Lens și a semnat un contract cu Internazionale Milano, echipă pregătită de Cristian Chivu.

El a semnat un contract pe cinci sezoane. Valoarea transferului este de 25 de milioane de euro, iar jucătorul de 22 de ani va evolua cu numărul 17.

Diouf, crescut în academiile lui PSG și Rennais, a jucat la seniori pentru Stade Rennais, Basel și Lens. El are două selecții în naționala Franței, cu care aparticipat la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a luat argintul.

La Inter au mai ajuns, în acest sezon, Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny, Petar Susic și Nicola Zalewski.

