Bornă uriașă bifată de Cristiano Ronaldo. Niciun alt fotbalist nu a mai reușit asta

Cu golul înscris sâmbătă, în finala Supercupei Arabiei Saudite, portughezul Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător care a marcat câte 100 de goluri în patru țări diferite.

Cristiano Ronaldo a disputat sâmbătă finala Supercupei Arabiei Saudite, în care a marcat, din penalty, în minutul 41. A fost golul cu numărul 100 înscris de lusitan în meciurile oficiale disputate cu Al Nassr, cu această ocazie CR7 reușind să stabilească un record. El a devenit astfel primul jucător din istorie care a marcat 100 de goluri în patru țări diferite.

Astfel, Cristiano Ronaldo a înscris 450 de goluri pentru Real Madrid (Spania), 145 pentru Manchester United (Anglia), 101 pentru Juventus Torino (Italia) și 100 pentru Al Nassr (Arabia Saudită). Totodată, Ronaldo are 138 de goluri marcate și pentru echipa națională a Portugaliei.

Al Nassr a pierdut finala Supercupei Arabiei Saudite, fiind învinsă de Al Ahli, la loviturile de departajare, scor 5-3. La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal, 2-2.

