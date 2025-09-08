„Mi-am făcut un nou prieten”. Copilul care l-a însoțit pe Cristiano Ronaldo pe teren l-a impresionat pe fostul Balon de Aur VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 12:46
832 citiri
„Mi-am făcut un nou prieten”. Copilul care l-a însoțit pe Cristiano Ronaldo pe teren l-a impresionat pe fostul Balon de Aur VIDEO
Cristiano Ronaldo FOTO X Al Nassr

Cristiano Ronaldo, care a marcat de două ori în victoria Portugaliei cu Armenia, a distribuit o secvenţă emoţionantă pe reţelele sociale. Copilul care l-a însoţit la intrarea pe teren nu şi-a putut ascunde bucuria când l-a văzut pe star, apoi s-a lăsat purtat de emoţie în momentul intonării imnului ţării sale.

Într-un videoclip publicat de echipa Portugaliei pe X, copilul este văzut mai întâi zâmbind în momentul în care păşeşte pe gazon, CR7 întorcându-i zâmbetul.

Apoi, în momentul intonării imnurilor naţionale, copilul l-a impresionat pe câştigătorul Balonului de Aur, în vârstă de peste 40 de ani.

Când a răsunat Mer Hayrenik (imnul armean), norocosul tânăr a început să-l cânte din toată inima. Cristiano Ronaldo a fost impresionat şi l-a felicitat ridicând degetul mare, fără însă a-l deranja în momentul său de comuniune cu stadionul. Imediat după ce imnul s-a terminat, copilul s-a întors spre portughez şi l-a îmbrăţişat timp de câteva secunde.

„Ieri mi-am făcut un nou prieten”, a scris Cristiano, duminică, pe reţelele sale sociale. „Sunt recunoscător pentru dragostea şi sprijinul pe care le primesc în fiecare zi şi sper că toată lumea îşi va putea urma visele!”, a adăugat el.

La meciul cu Armenia, scor 5-0, Cristiano Ronaldo a marcat de două ori.

Câştigătorul a cinci trofee Balonul de Aur, Cristiano Ronaldo, încă în formă maximă la 40 de ani, a ajuns la 140 de goluri din cariera sa internaţională în 222 de selecţii. El deţine recordul de goluri marcate în naţională.

Reușită impresionantă pentru Cristiano Ronaldo. Numărul uriaș de goluri pe care le-a reușit pentru Portugalia
Reușită impresionantă pentru Cristiano Ronaldo. Numărul uriaș de goluri pe care le-a reușit pentru Portugalia
Echipa națională a Portugaliei a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-0, echipa națională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificarilor Cupei Mondiale 2026. Lusitanii au...
Accidentare stupidă pentru Erling Haaland. Cum s-a „rupt” vedeta lui Manchester City
Accidentare stupidă pentru Erling Haaland. Cum s-a „rupt” vedeta lui Manchester City
Erling Haaland a fost victima unui incident destul de neașteptat duminică, în cantonament cu echipa Norvegiei. În timp ce cobora din autocar la întoarcerea de la antrenament, atacantul echipei...
#fotbal extern, #cristiano ronaldo, #copii , #stiri Cristiano Ronaldo
Comentarii
T
tom_top
rank 2
Frumos! Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ianis Hagi s-a razgandit, pe ultima suta de metri. I-au pus banii pe masa si l-au convins
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Ba, esti nebun?!" Romanul care si-a luat Lamborghini dupa primul salariu din Italia a dus masina inapoi, dupa doua zile

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Accidentare stupidă pentru Erling Haaland. Cum s-a „rupt” vedeta lui Manchester City
  2. „Mi-am făcut un nou prieten”. Copilul care l-a însoțit pe Cristiano Ronaldo pe teren l-a impresionat pe fostul Balon de Aur VIDEO
  3. Sabalenka domină clasamentul WTA, după US Open. Ce poziții ocupă sportivele din România
  4. Surprize uriașe la Campionatul European de baschet: marile favorite, eliminate
  5. Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open
  6. Fotbalistul expediat fără regrete de la FCSB: "Îl plăteam degeaba"
  7. Ce obiectiv și-a fixat Carlos Alcaraz după triumful de la US Open
  8. Cine transmite la TV meciul Cipru - România, decisiv pentru tricolori în campania de calificare la Mondiale
  9. "E urât ce face Lucescu" Selecționerul, pus la zid înaintea partidei cu Cipru
  10. Ilie Năstase, declarație controversată despre Serena Williams: "Gata, că nu mai iau viză"