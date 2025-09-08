„Mi-am făcut un nou prieten”. Copilul care l-a însoțit pe Cristiano Ronaldo pe teren l-a impresionat pe fostul Balon de Aur VIDEO

Cristiano Ronaldo, care a marcat de două ori în victoria Portugaliei cu Armenia, a distribuit o secvenţă emoţionantă pe reţelele sociale. Copilul care l-a însoţit la intrarea pe teren nu şi-a putut ascunde bucuria când l-a văzut pe star, apoi s-a lăsat purtat de emoţie în momentul intonării imnului ţării sale.

Într-un videoclip publicat de echipa Portugaliei pe X, copilul este văzut mai întâi zâmbind în momentul în care păşeşte pe gazon, CR7 întorcându-i zâmbetul.

Apoi, în momentul intonării imnurilor naţionale, copilul l-a impresionat pe câştigătorul Balonului de Aur, în vârstă de peste 40 de ani.

Când a răsunat Mer Hayrenik (imnul armean), norocosul tânăr a început să-l cânte din toată inima. Cristiano Ronaldo a fost impresionat şi l-a felicitat ridicând degetul mare, fără însă a-l deranja în momentul său de comuniune cu stadionul. Imediat după ce imnul s-a terminat, copilul s-a întors spre portughez şi l-a îmbrăţişat timp de câteva secunde.

„Ieri mi-am făcut un nou prieten”, a scris Cristiano, duminică, pe reţelele sale sociale. „Sunt recunoscător pentru dragostea şi sprijinul pe care le primesc în fiecare zi şi sper că toată lumea îşi va putea urma visele!”, a adăugat el.

I made a new friend yesterday 😁 Grateful for the love and support every single day and I hope everyone gets to follow their dreams! pic.twitter.com/0fgCYdz9wA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 7, 2025

La meciul cu Armenia, scor 5-0, Cristiano Ronaldo a marcat de două ori.

Câştigătorul a cinci trofee Balonul de Aur, Cristiano Ronaldo, încă în formă maximă la 40 de ani, a ajuns la 140 de goluri din cariera sa internaţională în 222 de selecţii. El deţine recordul de goluri marcate în naţională.

