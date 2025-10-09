Ronaldo, despre retragerea din fotbal: “Familia îmi spune că e momentul să mă opresc”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 16:09
142 citiri
Cristiano Ronaldo FOTO X Al Nassr

Cristiano Ronaldo este unul dintre fotbaliștii care demonstrează că vârsta este doar un număr. Ajuns la 40 de ani, atacantul portughez rămâne un om de bază al lusitanilor, având un singur vis rămas în fotbal: Cupa Mondială. Va avea șansa să câștige trofeul în vară.

Ronaldo a dezvăluit că familia sa l-a întrebat despre retragere. El însă are alte planuri.

“Oamenii, în general familia, îmi spun «E momentul să te oprești. Ai realizat tot. De ce vrei să marchezi 1.000 de goluri?». Eu nu cred asta însă.

Cred că încă produc lucruri bune, îmi ajut clubul și echipa națională, de ce să nu continui? Sunt convins că atunci când va fi gata, voi ieși din scenă împlinit, pentru că am dat totul. Știu că nu mai am mulți ani, dar voi încerca să mă bucur la maxim.

Dacă eram acum 20 de ani, aș fi spus că vreau să «mănânc lumea» . Acum nu mai văd lucrurile așa, vârsta îți permite să vezi lucrurile diferit. Am o filosofie de a trăi de la zi la zi. Lucrurile se mișcă repede, se schimbă, nu îți poți face planuri pe termen lung“, a spus “CR7”, potrivit abola.pt.

#fotbal extern, #cristiano ronaldo, #retragere , #stiri fotbal
