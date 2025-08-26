Campionul mondial din lotul lui Inter dezvăluie: „Iată ce a adus nou Cristi Chivu!”

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 26 August 2025, ora 13:04
280 citiri
Campionul mondial din lotul lui Inter dezvăluie: „Iată ce a adus nou Cristi Chivu!”
Cristi Chivu FOTO Inter

Cristian Chivu a început în forță noul sezon de Serie A, după ce a câștigat cu 5-0 meciul cu Torino. La finalul meciului, căpitanul lui Inter, Lautaro Martinez, campion mondial în 2022, a spus ce a adus nou antrenorul la echipă.

„După Campionatul Mondial al Cluburilor, am vorbit mult (n.r. - cu antrenorul). Și am ajuns la ideea că de fiecare dată când pierdem mingea, trebuie să luptăm pentru a o recupera. Să nu așteptăm, pasivi, greșeala adversarului.

Aceasta este mentalitatea cu care am început sub conducerea lui Cristi Chivu și suntem fericiți pentru asta. Suntem Inter, trebuie să rămânem mereu în top. Suntem în mentalitatea corectă”, a afirmat căpitanul lui Inter, citat de Gazzetta dello Sport.

Primul obiectiv al lui Chivu la Inter este câștigarea Serie A. Marele vis al italienilor rămâne însă trofeul UEFA Champions League.

Scorul campionatului: 5-0 în primul meci al lui Cristian Chivu, la Inter, în Serie A
Scorul campionatului: 5-0 în primul meci al lui Cristian Chivu, la Inter, în Serie A
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, formația Torino, în prima etapă din Serie A. Cristian Chivu a debutat pe banca...
Încă un transfer pentru Cristian Chivu. A luat argintul olimpic, iar acum a semnat cu Inter
Încă un transfer pentru Cristian Chivu. A luat argintul olimpic, iar acum a semnat cu Inter
Mijlocașul francez Andy Diouf a plecat de la RC Lens și a semnat un contract cu Internazionale Milano, echipă pregătită de Cristian Chivu. El a semnat un contract pe cinci sezoane. Valoarea...
#fotbal extern, #Inter Milano, #Chivu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reactionat imediat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Gigi nu a stat cu mine pentru ca eram frumoasa!" Anamaria Prodan a spus totul despre relatia cu Gigi Becali

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rednic, apărat după ce i s-a cerut demisia de la Standard: „Este alegerea potrivită”
  2. Premieră: orașul din România care se pregătește să găzduiască un turneu ATP
  3. Nelu Varga intervine în cazul Louis Munteanu, care "a dezertat" de la echipă
  4. Campionul mondial din lotul lui Inter dezvăluie: „Iată ce a adus nou Cristi Chivu!”
  5. Retragere notabilă din tenis, la numai 31 de ani. Fosta rivală a Simonei Halep a fost ”campioana campioanelor”
  6. Doliu în tenis. A murit o triplă campioană de Grand Slam
  7. Legendele tenisului, intrigate de rusul Medvedev: ”Are nevoie de ajutor”
  8. Gigi Becali pregătește o mutare-șoc: Charalambous și Pintilii, out de la FCSB!
  9. Simona Halep, mesaj pentru prietena ei din circuit: ”Acum bucură-te de viață!”
  10. Anamaria Prodan dezvăluie unde s-a rupt relația cu Gigi Becali: "Nu a stat cu mine pentru că eram prea frumoasă"