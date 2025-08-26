Cristian Chivu a început în forță noul sezon de Serie A, după ce a câștigat cu 5-0 meciul cu Torino. La finalul meciului, căpitanul lui Inter, Lautaro Martinez, campion mondial în 2022, a spus ce a adus nou antrenorul la echipă.

„După Campionatul Mondial al Cluburilor, am vorbit mult (n.r. - cu antrenorul). Și am ajuns la ideea că de fiecare dată când pierdem mingea, trebuie să luptăm pentru a o recupera. Să nu așteptăm, pasivi, greșeala adversarului.

Aceasta este mentalitatea cu care am început sub conducerea lui Cristi Chivu și suntem fericiți pentru asta. Suntem Inter, trebuie să rămânem mereu în top. Suntem în mentalitatea corectă”, a afirmat căpitanul lui Inter, citat de Gazzetta dello Sport.

Primul obiectiv al lui Chivu la Inter este câștigarea Serie A. Marele vis al italienilor rămâne însă trofeul UEFA Champions League.

