Un club important din Italia, acuzat de legături cu mafia calabreză. Anunț-șoc în Italia, despre fosta echipă a lui Drăguș, Nedecearu sau Vasile Mogoș

Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliția a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunțat procurorii.

În urma deciziei luate marți, gruparea italiană își va continua activitatea sportivă, dar sub supravegherea administratorilor judiciari. Clubul în sine nu face obiectul unei anchete.

Parchetul din Catanzaro a indicat într-un comunicat că gruparea Crotone a fost „supusă, în ultimul deceniu, direct sau cel puțin indirect, condițiilor de intimidare și aservire de către membrii clanurilor locale ale 'Ndrangheta”, puternica mafie stabilită în Calabria, regiunea Crotone. Această organizație ar fi infiltrat în special serviciile de securitate și de vânzare a biletelor ale clubului.

Acest regim de administrare judiciară decis de parchetul din Catanzaro are ca scop contribuirea la readucerea activităților economice ale FC Crotone în legalitate.

„FC Crotone va colabora activ cu administratorii judiciari numiți de tribunal pentru a-și continua activitatea în interesul clubului, al suporterilor și al sportului în general”, a declarat clubul calabrez într-un comunicat. Încă în Serie A în trecutul recent, între 2016 și 2018, apoi în 2020-2021, Crotone evoluează în Serie C pentru al patrulea sezon consecutiv.

Infiltrarea mafiei în fotbalul italian, inclusiv în activitățile lucrative de comercializare a produselor și vânzarea biletelor, este un fenomen binecunoscut, anchetele recente vizând grupurile ultras ale echipelor Inter și AC Milan.

Șapte români au jucat la Crotone: Ionuț Nedelcearu, Vasile Mogoș, Denis Drăguș, Valentin Cojocaru, Adrian Stoian, Sergiu Suciu și Mihai Bălașa.

Ads