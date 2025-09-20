Surpriză! Echipa cu care Dan Petrescu negociază intens. Îl va înlocui pe „cel mai slab antrenor" din istoria clubului

Dan Petrescu a intrat în negocieri cu o nouă echipă, la scurt timp după despărțirea de CFR Cluj. „Bursucul” este în negocieri avansate cu CSKA Sofia, echipă care și-a propus să îl aducă în perioada următoare.

Bulgarii au un început slab de campionat, cu doar șapte puncte în primele opt etape. Ei s-au despărțit de Dušan Kerkez, antrenor demis care a primit titulatura de „cel mai slab antrenor din istorie”, datorită numărului de puncte pe meci.

Petrescu ar putea să devină antrenorul lor cu un obiectiv clar: calificarea echipei într-o cupă europeană. Pentru asta, conform sistemului din Bulgaria, trebuie să termine sezonul regulat în primele opt, iar apoi să fie în primele cinci.

Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken, 7-2 din playoff-ul Conference League. El a spus că nu va mai prelua o echipă până nu își va reveni din punct de vedere medical, el având o problemă din cauza unei amigdalite.

”(n.r. cu Dan Petrescu ați mai vorbit?) Da, am mai vorbit. Este mai bine. Stresul clar nu l-a ajutat”, a spus Balaj, la Digisport, semn că Petrescu este pe drumul cel bun din punct de vedere medical.

Hristo Stoichkov este cel ce l-a recomandat pe Petrescu celor de la CSKA Sofia.

