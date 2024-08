Transferul verii pentru FC Barcelona. Au adus un campion european

Internaţionalul spaniol Dani Olmo a părăsit RB Leipzig, după mai mult de patru ani petrecuţi la clubul din Bundesliga, şi se alătură FC Barcelona.

Olmo, în vârstă de 26 de ani, a semnat pentru Leipzig în 2020, iar anul trecut şi-a prelungit contractul până în 2027.

El a jucat de 148 de ori pentru Leipzig în toate competiţiile, marcând 29 de goluri şi câştigând două Cupe ale Germaniei.

"Un club tânăr, un jucător tânăr ... Am crescut, am câştigat primele noastre trofee şi am făcut istorie împreună", a transmis Olmo în social media.

FC Barcelona a anunţat că Olmo va semna un contract cu clubul pentru următoarele şase sezoane, până la 30 iunie 2030, iar clauza sa de cumpărare va fi de 500 de milioane de euro.

Ads