De la atacant, la frizer. Povestea fotbalistului care i-a dat gol Barcelonei în Liga Campionilor și care s-a reprofilat total după retragere

Pe 26 noiembrie 2013, Ajax Amsterdam obținea unul dintre cele mai importante succese din istoria echipei. Pe stadionul lor venea FC Barcelona, care era învinsă de lăncieri. Scorul fusese deschis de Thulani Serero, în minutul 19, iar în minutul 42 un anume Danny Hoesen reușea să majoreze avantajul. Barcelona reușea ulterior să marcheze prin Xavi, în minutul 49, dar nu era suficient, iar Ajax câștiga acel meci.

12 ani mai târziu, Danny Hoesen nu mai este fotbalist. S-a retras în 2013, după o carieră în care a jucat la echipe precum Ajax, Fortuna Sittard, Groningen, PAOK, Fulham sau HJK Helsinki. A ajuns și în MLS.

După retragere, Hoesen nu a rămas în fotbal. A devenit, în schimb, frizer. O alegere surprinzătoare pentru fostul fotbalist ce a reușit 86 de goluri în toată cariera. El a explicat de ce nu mai este fotbalist.

„Nu mai aveam cartilaj în șold, iar durerea era din ce în ce mai accentuată, nu am putut termina un antrenament și am decis să renunț. Apoi, trebuia să fac ceva, trebuia să am un obiectiv și am căutat ceva către care să mă îndrept. Afacerea cumnatului meu era o oportunitate de aur. La început, în calitate de coproprietar, am stat doar la birou, încercând să înțeleg și să ajut afacerea, dar a fost cam plictisitor.

Întotdeauna îmi face plăcere să mă uit la frizeri când tund, așa că am vrut să încerc și eu. Mi-a plăcut foarte mult! Nu sunt mulți jucători de fotbal care au început să facă asta. Eu nu am avut niciodată un orgoliu atât de mare sau să cred că sunt mai bun decât oricine altcineva, așa că tranziția pentru mine nu a fost atât de grea.

Întotdeauna am avut respect pentru oamenii care muncesc, toate slujbele sunt grele, mai ales la cluburile de fotbal… oamenii de la curățenie, bucătarii sau kinetoterapeuții.

Este foarte interesant să aud poveștile altora, probabil că asta îmi place cel mai mult la noua mea activitate. Nu contează ce faci, mereu ai ceva în comun cu ceilalți oameni: muncă, relații, copii sau orice altceva. Am clienți care sunt avocați, piloți sau lucrează în guvern. Ca jucător de fotbal, pur și simplu nu vorbești cu acești oameni.

Se pare că oamenii au crezut că sunt foarte arogant ca jucător, așa că este frumos pentru mine să le arăt oamenilor că sunt un om normal și că am fost întotdeauna”, a spus fostul atacant olandez.

