Dat afară imediat după România - Austria. Cine este jucătorul care își caută echipă

Imediat după ce a pierdut meciul cu România de pe Arena Națională, David Alaba a mai primit o lovitură. Nu va mai continua la Real Madrid, echipă pentru care evoluează din 2021.

Fundașul central de 33 de ani va pleca în vară de la Real Madrid, asta deoarece galacticii nu îi vor prelungi contractul. Alonso, antrenorul lui Real Madrid, le-a spus celor din conducere că nu se va mai baza pe austriac.

Alaba poate încerca să își schimbe echipa încă din această iarnă, asta pentru a nu sta fără să joace încă șase luni. Asta pentru Austria este aproape sigură de prezența la Campionatul Mondial din 2026, primul după 28 de ani.

Alaba a jucat doar 100 de minute la Real Madrid, în acest meci: a fost integralist cu Kairat Almaty, a jucat două minute cu Real Sociedad și alte 8 minute cu Levante.

