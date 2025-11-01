Dennis Man, imperial la PSV! Omul meciului, în Olanda! Echipa lui e lider în Eredivisie

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 00:13
Dennis Man, imperial la PSV! Omul meciului, în Olanda! Echipa lui e lider în Eredivisie
Atacantul român Dennis Man a înscris vineri seara un gol pentru echipa sa, PSV Eindhoven, care a dispus, pe teren propriu, scor 5-2, de formaţia Fortuna Sittard. Man a fost MVP-ul înfruntării.

PSV a condus cu 3-0 la pauză, după o primă repriză foarte bună. Dennis Man a pasat decisiv la faza în care Ismael Saibari a deschis scorul, în minutul 17. Tot Saibari a majorat diferenţa de pe tabelă, în minutul 28, pentru Dennis Man să stabilească rezultatul pauzei în minutul 45+2. Oaspeţii au reuşit să înscrie, în minutul 68, prin Justin Lonwijk, iar Man a părăsit terenul, înlocuit, în minutul 77. Ricardo Pepi a înscris pentru 4-1 în minutul 81, iar Fortuna a marcat al doilea gol în minutul 89, prin Kaj Sierhuis. Guus Til a stabilit scorul final, în al şaselea minut al prelungirilor, şi PSV – Fortuna Sittard s-a încheiat 5-2.

Dennis Man a fost notat cu nota 9.1 de site-ul sofascore, fiind cel mai bun jucător al întâlnirii.

În clasament, PSV conduce cu 28 de puncte, iar Fortuna Sittard e pe locul 12, cu 13 puncte.

