„Un jucător de clasă internațională”. Tricolorul care a prins transferul carierei impresionează la noua echipă

Dennis Man a plecat în vară din Serie A de la Parma la PSV, în schimbul a 8.5 milioane de euro. În primă fază, atacantul a avut evoluții modeste la campioana Olandei, dar ulterior a ajuns să fie om de bază la echipă.

În meciul cu Zwolle, ultimul înainte de meciurile echipei naționale, atacantul a reușit să înscrie primul său gol, iar echipa lui s-a impus cu 4-0.

După acest meci, jurnaliștii olandezi au avut multe laude pentru Dennis Man.

"Este un jucător cu adevărat de calitate. A trebuit să aștepte ceva timp pentru șansa sa, deoarece Ruben van Bommel juca bine pe stânga, iar Ivan Perišić pe dreapta.

În tot ceea ce face, este un jucător de clasă internațională. Ceea ce face, o face bine. Are viteză și forță fizică. De asemenea, nu se teme să-și folosească viteza în profunzime, în loc să atace mingea. Mi-a plăcut să-l văd împotriva lui Leverkusen. Este un jucător cu adevărat excelent pentru PSV pe aripa dreaptă”, au scris olandezii.

Dennis Man a jucat în 6 meciuri pentru PSV. Cu această ocazie a debutat în Liga Campionilor.

