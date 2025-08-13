Dennis Man a vorbit despre rivalitatea cu Ivan Perišić de la PSV: „E grozav”

Dennis Man a plecat de la Parma și a semnat un contract valabil patru sezoane cu PSV, campioana Țărilor de Jos și o echipă calificată direct pe tabloul principal al Champions League. Astfel, fotbalistul echipei naționale va avea astfel șansa să joace în cea mai importantă competiție inter-cluburi din lume.

La PSV, pentru un loc de titular, Man se va lupta cu Ivan Perišić, câștigător al Ligii Campionilor cu Bayern Munchen, în 2020. Man a vorbit despre rivalitatea cu jucătorul care era, cândva, unul dintre cei mai buni jucători din lume.

„Vreau să câștig titlul cu echipa asta. Voi munci din greu în fiecare zi pentru a contribui. Am avut niște sezoane grozave, dar vreau să trec la nivelul următor în fotbalul internațional și să concurez pentru trofee.

Ivan Perišić este un jucător grozav, toată lumea știe. Îl știu și pe Sergino Dest, dacă ar fi să mai numesc pe altcineva. Indiferent dacă voi juca sau nu, suntem o echipă și câștigăm împreună.

E o luptă zilnică pentru a câștiga cât mai mult posibil, iar eu vreau să contribui la asta", a spus Man, conform presei din Olanda.

Man a mai jucat la FCSB, UTA și Parma.

