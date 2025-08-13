Dennis Man a vorbit despre rivalitatea cu Ivan Perišić de la PSV: „E grozav”

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 13 August 2025, ora 14:42
315 citiri
Dennis Man a vorbit despre rivalitatea cu Ivan Perišić de la PSV: „E grozav”
Dennis Man FOTO PSV

Dennis Man a plecat de la Parma și a semnat un contract valabil patru sezoane cu PSV, campioana Țărilor de Jos și o echipă calificată direct pe tabloul principal al Champions League. Astfel, fotbalistul echipei naționale va avea astfel șansa să joace în cea mai importantă competiție inter-cluburi din lume.

La PSV, pentru un loc de titular, Man se va lupta cu Ivan Perišić, câștigător al Ligii Campionilor cu Bayern Munchen, în 2020. Man a vorbit despre rivalitatea cu jucătorul care era, cândva, unul dintre cei mai buni jucători din lume.

„Vreau să câștig titlul cu echipa asta. Voi munci din greu în fiecare zi pentru a contribui. Am avut niște sezoane grozave, dar vreau să trec la nivelul următor în fotbalul internațional și să concurez pentru trofee.

Ivan Perišić este un jucător grozav, toată lumea știe. Îl știu și pe Sergino Dest, dacă ar fi să mai numesc pe altcineva. Indiferent dacă voi juca sau nu, suntem o echipă și câștigăm împreună.

E o luptă zilnică pentru a câștiga cât mai mult posibil, iar eu vreau să contribui la asta", a spus Man, conform presei din Olanda.

Man a mai jucat la FCSB, UTA și Parma.

„Îndoielile planează!”. Ce se întâmplă cu Ionuț Radu, înainte de primul meci din La Liga. Criticat înainte de debut
„Îndoielile planează!”. Ce se întâmplă cu Ionuț Radu, înainte de primul meci din La Liga. Criticat înainte de debut
Ionuț Radu s-a transferat în această vară la Celta Vigo. Portarul român, de 27 de ani, a ajuns la echipa iberică după ce, în ultimele luni, a jucat la Venezia, în Serie A, unde a...
Vedetele lui Cristian Chivu, la mare căutare. Inter a răspuns imediat ofertelor
Vedetele lui Cristian Chivu, la mare căutare. Inter a răspuns imediat ofertelor
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a respins oferta lui Galatasaray Istanbul pentru fundașul Benjamin Pavard și portarul Yann Sommer, informează TuttoMercatoWeb. Galatasaray...
#fotbal extern, #Dennis Man, #ivan perisic , #Dennis Man
Comentarii
D
daniel_munteanu
rank 3
ce plasa luara. Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu si-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe ganduri: "La revedere"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O avere! Cat costa, de fapt, inelul de logodna pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Suspendare uriașă primită de Dan Petrescu. Ratează meciul cu FCSB BREAKING NEWS
  2. Dennis Man a vorbit despre rivalitatea cu Ivan Perišić de la PSV: „E grozav”
  3. „Îndoielile planează!”. Ce se întâmplă cu Ionuț Radu, înainte de primul meci din La Liga. Criticat înainte de debut
  4. Radu Drăgușin are un nou căpitan la Tottenham. E un rival al românului
  5. Lovitură de imagine pentru David Popovici: ”Copilul din mine se bucură”
  6. Sar scântei după anunțul șocant al lui Donnarumma: ”Enormă lipsă de respect”. La ce echipă va juca portarul
  7. Lovitura primită de CFR Cluj înaintea meciului decisiv din Europa. Ce se întâmplă cu vedeta echipei
  8. Șoc în lumea sportului: Medaliatul de la Jocurile Olimpice, suspendat pentru dopaj!
  9. Incident neobișnuit la meciul Realului, cu Kylian Mbappe în prim-plan FOTO
  10. Drita - FCSB, meci decisiv în Europa League: partida nu se vede la televizor! Unde poate fi urmărit jocul din Kosovo