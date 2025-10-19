Dennis Man, pe val în Olanda. PSV a învins fosta adversară a FCSB

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 23:50
489 citiri
Dennis Man, pe val în Olanda. PSV a învins fosta adversară a FCSB
Dennis Man FOTO PSV

Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu românul Dennis Man titular, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Go Ahead Eagles, în etapa a 9-a din Eredivisie, campionatul olandez.

Managerul Peter Bosz l-a titularizat pe Dennis Man şi acesta a continuat seria meciurilor bune din ultima vreme. PSV a deschis scorul în minutul 22, prin Guus Til, iar după pauză, în minutul 50, acelaşi jucător a făcut 2-0. Milan Smit a înscris pentru oaspeţi, în minutul 64, dar PSV s-a impus cu 2-1. Dennis Man a fost înlocuit în minutul 79, cu Esmir Bajraktarevic.

În clasament, PSV a trecut pe primul loc, cu 22 de puncte, la egalitate cu Feyenoord, care încă nu a jucat în această etapă. Go Ahead se află pe locul zece, cu 10 puncte.

#fotbal extern, #Dennis Man, #psv , #stiri fotbal
