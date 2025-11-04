Cine a câștigat „balonul de aur” pentru jucătorii sub 21 de ani. 2025 a fost un an fabulos pentru el

Desire Doue. Foto: X / @CerfiaFR

Desire Doue, mijlocașul lui Paris Saint-Germain, a câștigat Trofeul Golden Boy, decernat anual de cotidianul italian Tuttosport celui mai bun fotbalist din lume sub 21 de ani, informează site-ul eurosport.fr.

În sfârșit, o veste bună în această perioadă dificilă de toamnă pentru Desire Doue. După ce a lipsit câteva săptămâni din cauza unei accidentări la coapsă, mijlocașul ofensiv de la PSG, indisponibil și în septembrie, a fost desemnat marți Golden Boy 2025.

Acest premiu prestigios recompensează un an 2025 excepțional realizat de fostul jucător de la Rennes. Câștigător al campionatului și al Cupei Franței, jucătorul în vârstă de 20 de ani a cucerit și Liga Campionilor cu PSG pe 31 mai. În finala împotriva lui Inter Milano (5-0), el a marcat de două ori.

În această ediție din 2025 a Trofeului Golden Boy, Desire Doue i-a depășit pe alți tineri extrem de talentați care fuseseră nominalizați în urmă cu câteva săptămâni: Pau Cubarsi (FC Barcelona), Warren Zaire-Emery (PSG), Dean Huijsen (Real Madrid), Arda Guler (Real Madrid), Senny Mayulu (PSG), Estevao (Chelsea) sau Franco Mastantuono (Real Madrid).

Anul trecut, trofeul i-a fost decernat spaniolului Lamine Yamal (FC Barcelona), dar acesta nu mai este eligibil pentru a doua oară, ceea ce explica absența sa de pe lista dezvăluită în octombrie la Genova.

În 2023, distincția i-a revenit englezului Jude Bellingham (Real Madrid).

