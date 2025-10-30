Probleme la PSG: jucătorul care a făcut spectacol în finala Champions League s-a accidentat

Fotbalistul francez Desire Doue (Paris SG) s-a accidentat miercuri, în timpul meciului cu Lorient, şi va absenta de pe teren timp de câteva săptămâni, a anunţat joi gruparea pariziană.

Desire Doue a fost schimbat în minutul 63 al partidei de la Lorient, iar primul diagnostic a exclus un scenariu sumbru privitor la accidentarea lui. Însă declaraţia medicală publicată joi de PSG anunţă că mijlocaşul ofensiv suferă de o accidentare la coapsa dreaptă, fără să specifice gravitatea loviturii, şi estimează timpul necesar pentru recuperare la „câteva săptămâni”.

„O actualizare va fi furnizată după pauza internaţională”, scrie în comunicatul PSG. Diagnosticul a exclus însă orice intervenţie chirurgicală.

Surse apropiate clubului parizian şi preluate de L’Equipe indică o perioadă de indisponibilitate de aproape 7 săptămâni, estimările apreciind că Doue va reveni în pe teren la începutul anului 2026.

