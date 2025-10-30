Probleme la PSG: jucătorul care a făcut spectacol în finala Champions League s-a accidentat

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 17:24
88 citiri
Probleme la PSG: jucătorul care a făcut spectacol în finala Champions League s-a accidentat
Desire Doue. Foto: X / @CerfiaFR

Fotbalistul francez Desire Doue (Paris SG) s-a accidentat miercuri, în timpul meciului cu Lorient, şi va absenta de pe teren timp de câteva săptămâni, a anunţat joi gruparea pariziană.

Desire Doue a fost schimbat în minutul 63 al partidei de la Lorient, iar primul diagnostic a exclus un scenariu sumbru privitor la accidentarea lui. Însă declaraţia medicală publicată joi de PSG anunţă că mijlocaşul ofensiv suferă de o accidentare la coapsa dreaptă, fără să specifice gravitatea loviturii, şi estimează timpul necesar pentru recuperare la „câteva săptămâni”.

„O actualizare va fi furnizată după pauza internaţională”, scrie în comunicatul PSG. Diagnosticul a exclus însă orice intervenţie chirurgicală.

Surse apropiate clubului parizian şi preluate de L’Equipe indică o perioadă de indisponibilitate de aproape 7 săptămâni, estimările apreciind că Doue va reveni în pe teren la începutul anului 2026.

Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski. Cine este atacantul dorit de catalani
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski. Cine este atacantul dorit de catalani
La 37 de ani, Robert Lewandowski trăieşte probabil ultima sa sezon cu FC Barcelona. Atacantul polonez ar urma să plece la sfârşitul verii viitoare, la expirarea contractului său. Pentru a-l...
Puștiul de 15 ani care a intrat în istoria lui Arsenal. Nimeni nu a mai reușit asta până acum
Puștiul de 15 ani care a intrat în istoria lui Arsenal. Nimeni nu a mai reușit asta până acum
15 ani şi 302 zile, aceasta este vârsta lui Max Dowman, care a debutat, miercuri seară, la Arsenal în meciul din Cupa Angliei împotriva echipei Brighton, scor 2-0. El a devenit oficial cel...
#fotbal extern, #desire doue, #psg , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a donat 2.000.000 Euro, apoi a fost interzis! Anuntul Patriarhiei: "Au atras atentia in mod repetat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ar fi meciul secolului! Floyd Mayweather și Manny Pacquiao, aproape de un nou meci, după spectacolul din 2015
  2. Probleme la PSG: jucătorul care a făcut spectacol în finala Champions League s-a accidentat
  3. Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski. Cine este atacantul dorit de catalani
  4. S-a terminat Concordia Chiajna - Hermannstad, în Cupa României
  5. Motivul emoționant pentru care fostul mare fotbalist se retrage din televiziune
  6. E oficial. Cine e fostul selecționer care a preluat-o pe CFR Cluj
  7. Tragedie în sport. A murit la 17 ani, lovit de o minge
  8. Lovitura primită de FCSB în meciul de la Bistrița. Cât va lipsi vedeta echipei
  9. „Acest jucător de la FCSB nu poate să dribleze un jucător de Liga 2!”. Transferul verii, făcut praf de Basarab Panduru
  10. Puștiul de 15 ani care a intrat în istoria lui Arsenal. Nimeni nu a mai reușit asta până acum