Ce se întâmplă la naționala Portugaliei, în memoria lui Diogo Jota. Gest superb al celui mai bun prieten al său

Selecţionerul lusitanilor, Roberto Martinez, a anunţat vineri că tricoul cu numărul 21 al echipei naţionale a Portugaliei, purtat în trecut de Diogo Jota, va fi atribuit prietenului acestuia, Ruben Neves.

Decizia a fost luată de familia lui Diogo Jota, ca un omagiu adus jucătorului dispărut. Astfel, tricoul cu numărul 21 de la naţionala Portugaliei nu va fi retras, aşa cum FC Liverpool a decis să nu mai folosească numărul 20, cel purtat de Diogo Jota în cei cinci ani petrecuţi la „cormorani”.

„Tricoul cu numărul 21 al lui Jota merge la Ruben Neves şi în acest fel el rămâne cu noi toţi pe teren. Ruben a avut o relaţie foarte strânsă cu Diogo Jota”, a declarat Roberto Martinez.

Diogo Jota a murit pe 3 iulie 2025, în urma unui accident de maşină în Spania. Fotbalistul lui Liverpool avea 28 de ani.

