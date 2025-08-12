Drum liber către Inter-ul lui Chivu! Cel mai bun portar din lume, scos din lotul campioanei Europei

Portarul italian Gianluigi Donnarumma nu este în lotul lui Paris Saint-Germain pentru meciul cu Tottenham din Supercupa Europei, care va avea loc miercuri în orașul italian Udine, informează luni L'Equipe.

Absența lui Donnarumma din lotul pentru această partidă marchează iminentă despărțire a fotbalistului italian de gruparea pariziană. Viitorul jucătorului venit în 2021 la PSG era de mai mult timp incert. Donnarumma a fost unul dintre principalii artizani ai câștigării Ligii Campionilor în sezonul trecut.

El este dorit de românul Cristian Chivu la Inter. Mutarea, care este negociată în acest moment, ar reprezenta o trădare, pentru că italianul a fost jucătorul lui AC Milan.

Lucas Chevalier, noua achiziție a lui PSG, va fi titular între buturi în meciul cu Spurs.

Tottenham nu va conta miercuri pe fundașul român Radu Drăgușin, accidentat de mult timp.

Ads