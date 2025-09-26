Accidentare groaznică în Spania. Cât va absenta fostul jucător de la Manchester United

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 22:02
Accidentare groaznică în Spania. Cât va absenta fostul jucător de la Manchester United
Van de Beek. Foto: Facebook / @BillyMeredithMU

Operat cu succes vineri, după ruptura completă a tendonului lui Ahile la piciorul stâng, mijlocașul olandez Donny Van de Beek (Girona) va fi indisponibil cel puțin șase luni, după cum a anunțat clubul spaniol.

Donny Van de Beek (28 de ani) s-a accidentat marți în timpul meciului din La Liga împotriva lui Athletic Bilbao, scor 1-1. El a jucat în prima jumătate de oră a înfruntării, după ce a fost folosit ca titular pentru prima oară în acest sezon. Van de Beek a trebuit să iasă de pe teren în minutul 33, fiind înlocuit cu Portu. „Sunt foarte trist și dezamăgit de acest eșec după ce am muncit atât de mult pentru a reveni. Vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase și pentru sprijinul acordat. Le apreciez foarte mult. Voi lupta să revin mai puternic ca niciodată”, a scris Van de Beek miercuri, pe Instagram.

Olandezul abia revenise după o accidentare care l-a ținut pe tușă mai bine de patru luni.

Acum, accidentarea de la tendonul lui Ahile îl va ține pe Van de Beek în afara terenului pentru șase luni, după cum a anunțat clubul Girona pe rețelele de socializare.

