Marti, 02 Septembrie 2025, ora 13:18
Vedeta lui Pep Guardiola pleacă de la Manchester City și se pregătește de venirea la București. Transfer de top în fotbalul mondial
Clubul turc Fenerbahçe a anunțat, marți, transferul portarului brazilian de la Manchester City, Ederson, care a fost îndepărtat pentru a-i lăsa locul lui Gianluigi Donnarumma, la rândul său nedorit la PSG.

Brazilianul (32 de ani, 29 de selecții), care apăra poarta Citizens din 2017, a semnat un contract pe patru sezoane, dintre care unul opțional, și va primi un salariu net de 11 milioane de euro pe an în Turcia, a anunțat Fenerbahçe, echipă calificată în Liga Europa.

Clubul turc, care s-a despărțit vineri de antrenorul său, portughezul José Mourinho, nu a mai câștigat campionatul Turciei din 2014, cea mai lungă perioadă de secetă din istoria sa.

Pe 29 ianuarie, Fenerbahçe, noua echipă a lui Ederson, va veni la București, pentru a juca cu FCSB, în faza principală a Europa League.

