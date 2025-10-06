Iordănescu, în pericol. Polonezii îi anunță demiterea: „Este pe scaunul fierbinte”. Posibilul înlocuitor de la Legia

Edward Iordănescu este în pericol la Legia Varșovia. Fostul selecționer, de 47 de ani, a pierdut meciul din ultima etapă, cu liderul Górnik și este la șapte puncte în spatele primei poziții.

Astfel, echipa lui a ajuns la doar cinci puncte obținute din ultimele 12 posibile. Nici în Conference League nu au început mai bine: Legia a pierdut meciul cu Samsunspor, scor 1-0.

Din acest motiv, presa din Polonia speculează că soarta lui Iordănescu depinde de următoarele rezultate. Jurnaliștii au dat și numele posibilului înlocuitor: Aleksandar Vuković, liber de contract din această vară.

"Iordănescu este pe scaunul fierbinte după meciul de la Zabrze. Indiferent ce se întâmplă în timpul pauzei internaționale, situația românului va fi discutată în presă în o sută de moduri. Antrenorul Legiei va fi supus unei presiuni și mai mari și nu va exista loc de eroare", au scris polonezii.

Edi Iordanescu przeszarżował. Do tego stopnia, że nie wiadomo, czy będzie dalej pracował w Legii. Wciąż wolny jest Aleksandar Vuković, który wydaje się idealnym następcą dla Rumuna. Pikanterii dodaje to, że Vukoviciem zainteresowany jest Motor Lublin. Ciekawe, co się wydarzy. — Bartosz Wieczorek (@Bart_Wieczorek) October 6, 2025

